Dünyaca ünlü bilim insanı gerçeği gördü! İslam'la şereflendi!
Bilim dünyasında kök hücre ilacının mucidi olmasıyla tanınan Harvard Üniversitesi doktoru Prof. Dr Henry Klassen Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.
Harvard Üniversitesi doktoru Prof. Dr Henry Klassen Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Prof. Dr Henry Klassen aynı zamanda kök hücre ilacının mucidi olmasıyla da dikkat çekiyor.
Sosyal medyada viral olan görüntülerde Kök Hücre araştırmaları ve Retina Rejenerasyonu alanında öncü isim olan Dr. Henry Klassen Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.
Abdullah Hak ismini aldı
Kalıtsal körlüğü tedavi etmeye yönelik bulduğu kök hücre ilacı ile tanınan ünlü doktor Müslüman olduktan sonra Abdullah Hak ismini aldı.
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