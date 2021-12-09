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Ekonomi Dünyaca ünlü bankadan şok tahmin! Dolar-euro bu kadar olacak
Ekonomi

Dünyaca ünlü bankadan şok tahmin! Dolar-euro bu kadar olacak

Britanya merkezli yatırım bankası Barclay, Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu’nun 16 Aralık’taki toplantısında 200, ocak ayındaki toplantısındaysa 100 baz puan faiz indirimi beklediğini duyurdu. Kur tahminlerini de açıklayan Barclays, dolar/TL için 2022 sonunda 16, avro/TL için ise yine 2022 sonunda 19,04 seviyelerini beklediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 13:22:00 - 2021-12-09 13:48:21
Dünyaca ünlü bankadan şok tahmin! Dolar-euro bu kadar olacak

Britanya merkezli yatırım bankası Barclay, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine aralık ve ocak aylarında da devam edeceğini öngördü.

Dünya’nın aktardığına göre banka, Para Piyasası Kurulu’nun 16 Aralık’taki toplantısında 200, ocak ayındaki toplantısındaysa 100 baz puan faiz indirimi bekliyor. Bu öngörü tutarsa politika faizi yüzde 12’ye çekilmiş olacak.

Banka, Türkiye’de enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 30 civarına yükseleceğini tahmin ederken, bunun faiz indirimlerini daha zor hale getirse de MB’nin planını değiştirmeyeceğini vurguladı.

Kur tahminlerini de açıklayan Barclays, dolar/TL için 2021 sonunda 14,50, 2022 ilk çeyrekte 15,50 ve ikinci çeyrekte 16,00 olacağını ve 2022 sonunda da bu seviyede kalacağını öngördü.

Banka, avro/TL için son çeyrekte ve 2022 ilk çeyrekte 16,68, 2022 ikinci çeyrekte 17,98, üçüncü çeyrekte 18,88, son çeyrekte 19,04 seviyelerini bekliyor.

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