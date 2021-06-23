Dünyaca ünlü ajanstan Türkiye ile ilgili tepki çeken algı operasyonu!
İngiliz haber ajansı Reuters'ın algı operasyonu yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararlarını duyurduğu fotoğraf büyük tepki çekti. Türkiye'de kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin haberleri kepenkleri indirilmiş dükkanların bulunduğu bir fotoğrafla duyuran Reuters, Avrupa ülkelerindeki normalleşme haberlerini ise park, bahçe ve kalabalık insan manzaraları ile duyurdu.
İngiliz haber ajansı Reuters'ın algı çalışması yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararlarını duyurduğu fotoğraf büyük tepki çekti.
Türkiye'de kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin haberleri kepenkleri indirilmiş dükkanların bulunduğu bir fotoğrafla duyuran Reuters, Avrupa ülkelerindeki normalleşme haberlerini ise park, bahçe ve kalabalık insan manzaraları ile duyurdu.
NATO skandalı unutulmadı
Reuters son olarak NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın farklı açıdan çekilmiş fotoğraflarını olumsuz algı amacıyla dünyaya servis etmişti.