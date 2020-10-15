  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Dünya Yarı Maraton Şampiyonası, Polonya'da yapılacak
Spor

Dünya Yarı Maraton Şampiyonası, Polonya'da yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-15 12:07:00 -
Dünya Yarı Maraton Şampiyonası, Polonya'da yapılacak

ANKARA (AA) - Dünya Yarı Maraton Şampiyonası, 17 Ekim Cumartesi günü Polonya'da düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada yarışacak ay-yıldızlı ekip Polonya'nın Gdansk kentine gitti.

17 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye, tarihindeki ilk kürsüyü hedefliyor.

Mücadelede Türkiye, erkeklerde maraton Avrupa rekortmeni Kaan Kigen Özbilen'in yanı sıra Polat Kemboi Arıkan, Aras Kaya, Sezgin Ataç ve Saffet Elkatmış ile yarışacak. Kadınlarda ise Avrupa kros şampiyonu Yasemin Can'ın yanı sıra Esma Aydemir ve Fatma Demir parkura çıkacak.

Her ülkenin finiş gören ilk üç atletinin derece toplamıyla oluşan takım sıralamasında Türkiye, özellikle erkeklerde podyumun adayları arasında yer alıyor. Türkiye, podyuma çıkmayı başarırsa, 2000 yılında üçüncü sırayı alan Belçika'dan bu yana takımlar kürsüsünde bulunan ilk Avrupa ekibi olacak.

Kosciuszki Meydanı'nda başlayacak Dünya Yarı Maraton Şampiyonası, Gdynia Plajı'nda sona erecek. Atletler 5,5 kilometrelik parkuru yarış boyunca dört kez geçecek.

Şampiyona kadınlarda TSİ 12.00, erkeklerde ise 13.30'da start alacak.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'yı tedirgin eden açıklama
Ekonomi

Almanya'yı tedirgin eden açıklama

Almanya Merkez Bankası, 2021 yılının ilk çeyreğinde yaşanacak iflas dalgasına karşı uyardı. Banka, ülkede 6 bin şirketin iflas etmesinin bek..
Sisi'den Türkiye talimatı!
Dünya

Sisi'den Türkiye talimatı!

Mısır'da darbeci Sisi'nin bölgede yayın yapan medya kuruluşlarına Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan karşıtı haberler yapmama talimatı verdiği ..
Uzman isim açıkladı: Yunanistan Türk SİHA'larına karşı T-6A'ları kullanacak
Gündem

Uzman isim açıkladı: Yunanistan Türk SİHA'larına karşı T-6A'ları kullanacak

Havacılık gazetecisi Tolga Özbek, Doğu Akdeniz'de provokasyon peşinde koşan Yunanistan'ın Türk SİHA'larına karşı envanterinde bulunan pervan..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay