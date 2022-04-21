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Kültür - Sanat Dünya üzerinde en çok okunan kitap Kur’an-ı Kerim oldu!
Kültür - Sanat

Dünya üzerinde en çok okunan kitap Kur’an-ı Kerim oldu!

Dünya üzerinde en çok okunan kitap Kur’an-ı Kerim oldu. İkinci sırayı diğer bir kutsal kitap İncil aldı. ‘Başkan Mao’dan Seçme Sözler’ kitabı ise üçüncü sırada yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 14:14:00 -
Dünya üzerinde en çok okunan kitap Kur’an-ı Kerim oldu!

Dünya Kültürü Puan Endeksi istatistiklerine göre, bazı ülkelere göre kitap okuma süreleri ve en çok okunan kitaplar belli oldu. Dünyada en çok Kur’an-ı Kerim okunurken, onu İncil ve “Başkan Mao’dan Seçme Sözler” kitabı takip ediyor.

İşte ülkelere göre kitap okuma süreleri;

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