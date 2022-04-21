Dünya üzerinde en çok okunan kitap Kur’an-ı Kerim oldu!
Dünya üzerinde en çok okunan kitap Kur’an-ı Kerim oldu. İkinci sırayı diğer bir kutsal kitap İncil aldı. ‘Başkan Mao’dan Seçme Sözler’ kitabı ise üçüncü sırada yer aldı.
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Dünya üzerinde en çok okunan kitap Kur’an-ı Kerim oldu. İkinci sırayı diğer bir kutsal kitap İncil aldı. ‘Başkan Mao’dan Seçme Sözler’ kitabı ise üçüncü sırada yer aldı.
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