Dünya üzerinde en çok okunan kitap Kur’an-ı Kerim oldu!

Dünya Kültürü Puan Endeksi istatistiklerine göre, bazı ülkelere göre kitap okuma süreleri ve en çok okunan kitaplar belli oldu. Dünyada en çok Kur’an-ı Kerim okunurken, onu İncil ve “Başkan Mao’dan Seçme Sözler” kitabı takip ediyor.

İşte ülkelere göre kitap okuma süreleri;