Dünya ülkelerini sıralamada solluyoruz! "Hayvan pazarı" deyip geçmeyin

Ülkemizde son yollarda özellikle evcil hayvan pazarında kayda değer bir ekonomi ortaya çıkmış durumda. Hayvanseverliğin zirve yapmasıyla birlikte tüketim ekonomisi de ayrı bir kulvarda tepe noktaya ulaştı.

Ciddi büyüme beklentisi

Pandemi döneminde evcil dostların sağlığına yönelik artan hassasiyet, evcil hayvan ürünleri pazarının büyümesinde ciddi rol oynadı. Araştırmalara göre Türkiye’de 1,9 milyar dolar olan evcil hayvan ürünleri pazarında 2028’e kadar 2 milyar dolarlık ek ihracat fırsatı öngörülüyor. Bonafel’in Kurucusu Uğur Peker, araştırmalara göre 4 yıl içinde Türkiye’deki evcil hayvan ürünleri pazarının globale oranla 3 kat daha hızlı büyüyeceğini ifade etti.

Yatırım potansiyeli büyük

Evcil hayvan bakımı pazarında marjinal bir gelişme kaydedeceğini ifade eden Peker, “ Giderek artan evcil hayvan evlat edinme oranı ve onların sağlığını koruma noktasında oluşan hassasiyetin de bölgesel pazar payını önemli ölçüde canlandıracağına inanıyorum. 2028 yılına kadar Türkiye’de istikrarla büyümesi beklenen evcil hayvan bakımı pazarının, yaklaşık 30 milyon dolardan oluşan %1,6’sını evcil hayvanlara yönelik gıda takviyeleri oluşturuyor. Artan farkındalıkla birlikte Türkiye’deki evcil hayvan ebeveynlerinin bu alana daha fazla yatırım yapması muhtemel." yorumunu yaptı.

Gelecek vadediyor

Amerika başta olmak üzere gelişmekte olan birçok ülke, evcil hayvan sektörü pazarında önemli bir yere sahip. Çeşitli araştırmalara göre Türkiye’deki yaklaşık 1,5 milyon hanede 7 milyon evcil hayvanın bulunması, ülkenin bu anlamda güçlü bir büyüme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Patili dostlara yönelik ürünlerin satın alınabileceği e-ticaret platformlarının yanında 14 bini aşkın satış noktası bulunan Türkiye, evcil hayvan bakımı pazarında gelecek vadediyor.