Dünya ülkeleri ekonomik saldırıda Türkiye'nin yanında!

ABD'nin casuslukla suçlanan papaz Brunson meselesi üzerinden Türkiye'ye karşı açtığı ekonomik savaşa dünyanın birçok ülkesinden tepki geliyor. Avrupa'dan Arap ülkelerine Rusya'dan İran'a kadar çok sayıda ülke Türkiye'ye destek mesajları yayınladı.



'BARİKATIN AYNI TARAFINDAYIZ'



ABD’nin Rusya ve Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Duma vekilleri, iki ülkenin de ‘Barikatın aynı tarafında olduğunu’, ekonomik bakımdan yeterince güçlü ve istikrarlı olan iki ülkenin ortak politikalar üretmesi durumunda Washington’un Moskova ve Ankara’ya baskısının işe yaramayacağını vurguladı.

'HER ZAMAN TÜRKİYE'NİN YANINDA OLACAĞIZ'



İran devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ''Biz İran halkı ve devleti olarak iyi ve kötü günlerde her zaman Türkiye Milleti ve Devletinin yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Türkiye halkı ve hükumetinin, Türkiye sınırları dışından bu ülkeye dayatılan baskıları kontrol etmesini ve başarıya erişmesini umuyoruz. böyle de olacağından eminiz zira başkaları milletlerin iradesini tehdit ederek zorla değiştiremez" dedi.



AB ÜLKELERİNDEN DESTEK



ABD'nin ekonomik saldırısına ilişkin Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı açıklamada, "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz" dedi.

İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi "İlk düşüncem, Akdeniz'in ticari ve mali dengesi açısından çok mühim bir oyuncu olan önemli bir ülkeyle dayanışma göstermek gerektiğidir. Kriz durumu hepimiz için kötü haberdir. Sorumluluk sahibi bir şekilde yakınlık göstermemiz ve Türk lirasının çöküşünün kısa vadedeki muhtemel sonuçları için dikkatlice gözetim ve denetim yapmamız gerekir." dedi.



PAKİSTAN'DAN 'TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ' MESAJI



Pakistan Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'nin yanında olduğu mesajını paylaştı. Pakistan'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Pakistan halkı ve hükümeti, her zamanki gibi Türkiye'nin yanında olacaktır.



ARAP HALKLARI DOLARLARINI TL'YE ÇEVİRDİ



ABD'nin Türkiye'ye karşı skandal yaptırım kararının ardından Katarlı vatandaşlar dolarlarını Türk lirasına çevirerek destek olmaya başladı.

Lübnan-Sayda’da da şehrinde, Türkiye’nin ekonomisiyle dayanışma kampanyası başlatıldı. TİKA 2018 Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında gönüllülerimizin misafir kaldığı merkezin Lübnanlı üyesi Süha Maruf “Dolarlarınızı TL’ye çevirin; Türk Tahvili satın alın kampanyası” başlattı.