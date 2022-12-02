Dünya üçüncülüğünden düştüğü hallere bak!

2022 FIFA Dünya Kupası'nın sürprizlerinden biri de, 2018 Rusya Dünya kupasında üçüncülük elde eden Belçika'nın son maçında Hırvatistan ile golsüz berabere kalarak kupaya veda etmesi olmuştu. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren ve net gol pozisyonlarını cömertce harcayan Romelu Lukaku tepkilerin odağındaki isim olurken, 29 yaşındaki golcü maç sonunda adeta sinir küpüne döndü.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda G ve H grubu hariç tüm gurplarda maçlar tamamlanırken, son 16'ya kalan ve elenen takımlar belli oldu. Elenen milli takımlardan biri de F Grubu'nda mücadele eden Belçika olurken, grubun favorilerinden olan Belçika Milli Takımı son maçında Hırvatistan ile golsüz berabere kalarak turnuvaya veda etti.

Fas 7 puanla grubunu lider tamamlayarak son 16'ya kalırken, Belçika 3 puanla Dünya Kupasına veda etti. Maç sonunda Belçikalı oyuncular büyük bir üzüntü ile soyunma odasının yolunu tutarken karşılaşmada önemli pozisyonları gole çeviremeyen Lukaku'nun tavırları herkesi şaşkına çevirdi.

Maçın ikinci yarısında oyuna giren Belçika'nın yıldız oyuncusu Romelu Lukaku net pozisyonları cömertce harcarken, eleştiri oklarının da hedefindeydi.

Önce, Carrasco şutunu Hırvatistan çıkarmaya çalışırken topu önünde bulan Lukaku'nun vuruşu direkten döndü. Maçın 90. dakikasında ise Dendoncker'in arka direğe kaldırdığı top kalecinin üzerinden geçti kale önünde boş pozisyonda bulunan Lukaku'ya geldi. Golcü oyuncu topa vurmak yerine göğsüyle yumuşatınca topu kaybetti.

Karşılaşmada 90 dakikanun son düdüğünün çalmasının ardından soyunma odasına giden Lukaku büyük bir sinirle yedek kulübesine sert bir yumruk attı.

Oyuncunun yumruğuyla yedek kulübesindeki plastik kısım yere düştü. Belçikalı oyuncu kaçırdığı gollerle olası bir son 16 turundan takımını etti.