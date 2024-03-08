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Dünya Dünya Türkiye'yi izliyor! Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
Dünya

Dünya Türkiye'yi izliyor! Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Yeniakit Publisher
2024-03-08 19:48:00 -
Dünya Türkiye'yi izliyor! Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında öğle saatlerinde Türkiye’ye gelen Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek için Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önce çalışma ofisine giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski görüşmesi başladı.

Görüşmede Tahıl Koridoru anlaşması ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Dün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuğu Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkileri de görüşülecektir" bilgileri verilmişti.

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