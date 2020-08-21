Dünya Türkiye’nin ‘müjde’sine odaklanırken Rus uzmandan çarpıcı açıklama geldi! ‘Kaybediyoruz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘müjde’ açıklamasının ardından dünya basınında Türkiye’nin Karadeniz’de doğalgaz bulduğu iddia edildi.

Dünya, Türkiye’nin saat 15.00’da yapacağı açıklamaya kilitlenirken, bazı ülkelerden art arda açıklamalar geldi.

Peş peşe doğal gaz iddiaları sonrası Türkiye’den geçen doğal gaz hattı gündeme geldi. Karadeniz bölgesi baz alınarak Rusya’nın Türkiye pazarındaki durumu değerlendirildi.

Azerbaycan gazının Türkiye ve Avrupa’ya yönelmesi Türkiye pazarında Rusya’yı da geride bıraktığını belirten PRUE Finansal Yönetim Bölümü Doç. Plehanov, 'Azerbaycan'ın gazının Türkiye'ye ve Avrupa'ya yönelmesi, Rusya ile ekonomik ilişkilerin gelişmesini biraz karmaşık hale getiriyor.' ifadelerini kullandı.

Rusya kaybediyor

Azerbaycan'ın Türkiye'ye ve Avrupa'ya yönelmesinin Rusya ile ekonomik ilişkileri etkilediğini belirten Rus uzman, "Azerbaycan'ın Türkiye ve Avrupa pazarlarına sunduğu gaz, ciddi bir rekabet ortamı oluşturuyor. Türkiye'ye doğal gaz akışında, Azerbaycan Rusya'yı geride bıraktı. Rusya bu pazardaki payını kaybediyor, gelir kaybediyor, tabi ki bundan hoşlanmıyor" dedi.