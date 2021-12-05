  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, ödülünü Monako'da aldı
Spor

Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, ödülünü Monako'da aldı

Dünya Superbike Şampiyonası'nı (WorldSBK) kazanarak Türkiye'ye bu alanda ilk birincilik kupasını getiren milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) Monako'da düzenlediği törende ödül aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 10:46:00 -
Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, ödülünü Monako'da aldı

Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, ödülünü Monako'da aldı

Sporting Monte-Carlo'da düzenlenen ve Monako Prensi II. Albert'ın da katıldığı törende, 11 kategoride 2020 ve 2021 yıllarının dünya şampiyonlarına ödülleri verildi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 6 kez üst üste şampiyon olan Büyük Britanyalı Jonathan Rea'nın serisine son veren ve bu organizasyonda ilk Türk şampiyon sporcu unvanını kazanan Toprak Razgatlıoğlu, törende ödülünü aldı.

Razgatlıoğlu, ödülü aldıktan sonra yaptığı kısa açıklamada, burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Razgatlıoğlu, tüm şampiyonları tebrik etti.

Razgatlıoğlu, FIM Ödül Töreni'ne Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'yla birlikte iştirak etti.

"FIM tarafından şimdiye kadar düzenlenen en büyük ödül töreni" olarak nitelendirilen geceye Razgatlıoğlu'nun yanı sıra 2021 MotoGP şampiyonu Fabio Quartararo, 2020 MotoGP şampiyonu Joan Mir ve 2020 Superbike şampiyonu Jonathan Rea de katıldı.

Törende ayrıca Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda birincilik elde eden Jeffrey Herlings (MXGP), Maxime Renaux (MX2) ve Courtney Duncan da (WMX) yer aldı.

2020 yılındaki ödül töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hindistan'da
Dünya

Hindistan'da "Cuma namazı" provokasyonu! Namaz kılan Müslümanlara saldırı girişimi! Türkiye'den destek bekliyorlar

Hindistan'da Müslümanlara yönelik saldırılar gün geçtikçe artıyor. Bir grup provokatör, Cuma namazı kılan Müslümanlara saldırı girişiminde b..
MüSiAD’dan flaş asgari ücret açıklaması 'Yükümüz 840 lirada kalsın, asgari ücret…’
Ekonomi

MüSiAD’dan flaş asgari ücret açıklaması 'Yükümüz 840 lirada kalsın, asgari ücret…’

Asgari ücret pazarlıklarında önümüzdeki hafta kritik sürece girilirken Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmal..
CHP mitinginde dikkat çeken detay! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ocak dışı kaldı
Siyaset

CHP mitinginde dikkat çeken detay! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ocak dışı kaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Mersin'de gerçekleştirdiği mitingde adı cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen İBB Başkanı Ekrem İma..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay