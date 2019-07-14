Dünya Superbike Şampiyonası Toprak Razgatlıoğlu, ABD'de düzenlenen sezonun 9. ayak ilk yarışını 3. sırada bitirdi

ANKARA (AA) - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın ABD'deki 9. ayağının ilk yarışında 3'üncü oldu. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki 3 bin 610 metrelik Laguna Seca Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ilk yarışı sona erdi. Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, 7. cepten başladığı yarışı 3. sırada tamamladı. Kawasaki takımının Büyük Britanyalı pilotu Jonathan Rea'nin kazandığı yarışta, ARUBA-Ducati ekibinden Büyük Britanyalı Chaz Davies ise ikinciliği elde etti. Dokuzuncu ayağın ikinci yarışı, TSİ 00.00'da başlayacak.

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