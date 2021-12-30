Dünya şokta! Yahudi karşıtlığı listesinde onlar da var

Münübe Yılmaz

Yahudi sivil toplum örgütü Wiesenthal Center, İngilizlerin dünyaca ünlü yayın kuruluşu BBC'yi “antisemitizm listesi”nde İran ve Hamas'tan sonra üçüncü sıraya koyarak herkesi şaşırttı. Wiesenthal Center Başkanı Marvin Hier, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada "İnsanlar BBC'yi listemizde gördüklerine şaşırabilirler, ancak onları üçüncü sıraya koyma kararını aylar süren yoğun tartışmalardan sonra verdik” dedi. BBC’nin taraflı ve antisemitik habercilik yaptığını iddia eden Hier, “Onların 2021 yılı içinde birkaç antisemitizm vakasından suçlu olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden ‘Küresel Antisemitizm İlk 10’ listesinde BBC’ye İran ve Hamas’ın ardından üçüncü sırada yer verdik” diye konuştu.

“BBC, diğerlerinden da sinsi ve tehlikeli”

“İnsanlar neo-Nazi grupları listemize neden dahil etmediğimizi düşünebilir, fakat öyle düşünmesinler” ifadelerini kullanan Hier, “BBC dünya çapında tanınan bir kuruluş. Antisemitizmin haberlerine sızmasına izin verdiğinde, bu onu diğerlerinden da sinsi ve tehlikeli hale getiriyor” şeklinde konuştu.