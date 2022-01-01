Dünya şokta! Doları bırakıp ondan almaya başladılar

Dolar rezervinin son yıllarda düşmesi ve altın rezervlerinin artışı, dünyadaki merkez bankalarının dolardan uzaklaştığına işaret ediyor. Altın rezervleri son 31 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, 2020 yılında dolar rezervleri çeyrek asrın en düşük seviyesini gördü.

Dolar ve altın rezervlerindeki değişim hareketleri, dünyanın 'bir silah olarak kullanılan' dolardan uzaklaştığına işaret ediyor.

Merkez bankalarının altın rezervleri, dünya çapında büyürken, gelişmekte olan piyasalar 'altın alım' çılgınlığına öncülük ediyor

Alımların bir sonucu olarak, bu yıl merkez banklarının toplam altın rezervleri, 31 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı zamanda, ABD dolarından ciddi bir kopuş söz konusu.

Dolar çeyrek asrın en düşük seviyesini gördü

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, bankalar son on yılda stoklarını 4.500 tondan fazla artırdı. Eylül ayı itibariyle, rezervler toplamı 36.000 tona ulaştı. Bu rakam, 1990'dan bu yana en büyük rezerv anlamına gelirken, son 10 yıllık artışın %15 olduğu belirtiliyor.

Öte yandan merkez bankalarındaki dolar varlığı, son on yılda keskin bir şekilde düştü. 2020'de doların kur bazında oranı çeyrek yüzyılın en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, özellikle gelişmekte olan ekonomilerdeki merkez bankalarının, dolara dayalı para rejimine ilişkin küresel endişeleri göz önünde bulundurarak, altına kaymaya devam ettiğini söylüyorlar.

2021'in ilk dokuz ayında Tayland 90 ton, Hindistan 70 ve Brezilya 60 ton altın satın aldı.

Ne zaman hızlandı

Merkez bankaları ve kamu kurumları, ABD devlet tahvillerinden fon çıkışına neden olan ve dolar cinsinden varlıkların değerinde düşüşe neden olan 2008 küresel mali krizinden sonra altın stoklarını artırmayı hızlandırdı.

Nikkei Asia'nın aktardığına göre, piyasa analisti Itsuo Toyoshima , dolar varlıklarına olan güvenin bu nedenle düştüğünü söylüyor.