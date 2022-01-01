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Dünya Dünya şokta! Doları bırakıp ondan almaya başladılar
Dünya

Dünya şokta! Doları bırakıp ondan almaya başladılar

Dünyanın birçok ülkesindeki Merkez Bankaları döviz rezervlerini en aza indirmeye başladı. Birçok ülkede bunun yanında altın rezervlerini yükseltmeye yöneldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 10:35:00 -
Dünya şokta! Doları bırakıp ondan almaya başladılar

Dolar rezervinin son yıllarda düşmesi ve altın rezervlerinin artışı, dünyadaki merkez bankalarının dolardan uzaklaştığına işaret ediyor. Altın rezervleri son 31 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, 2020 yılında dolar rezervleri çeyrek asrın en düşük seviyesini gördü.

Dolar ve altın rezervlerindeki değişim hareketleri, dünyanın 'bir silah olarak kullanılan' dolardan uzaklaştığına işaret ediyor.

Merkez bankalarının altın rezervleri, dünya çapında büyürken, gelişmekte olan piyasalar 'altın alım' çılgınlığına öncülük ediyor

Alımların bir sonucu olarak, bu yıl merkez banklarının toplam altın rezervleri, 31 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı zamanda, ABD dolarından ciddi bir kopuş söz konusu.

Dolar çeyrek asrın en düşük seviyesini gördü

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, bankalar son on yılda stoklarını 4.500 tondan fazla artırdı. Eylül ayı itibariyle, rezervler toplamı 36.000 tona ulaştı. Bu rakam, 1990'dan bu yana en büyük rezerv anlamına gelirken, son 10 yıllık artışın %15 olduğu belirtiliyor.

Öte yandan merkez bankalarındaki dolar varlığı, son on yılda keskin bir şekilde düştü. 2020'de doların kur bazında oranı çeyrek yüzyılın en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, özellikle gelişmekte olan ekonomilerdeki merkez bankalarının, dolara dayalı para rejimine ilişkin küresel endişeleri göz önünde bulundurarak, altına kaymaya devam ettiğini söylüyorlar.

2021'in ilk dokuz ayında Tayland 90 ton, Hindistan 70 ve Brezilya 60 ton altın satın aldı.

Ne zaman hızlandı

Merkez bankaları ve kamu kurumları, ABD devlet tahvillerinden fon çıkışına neden olan ve dolar cinsinden varlıkların değerinde düşüşe neden olan 2008 küresel mali krizinden sonra altın stoklarını artırmayı hızlandırdı.

Nikkei Asia'nın aktardığına göre, piyasa analisti Itsuo Toyoshima , dolar varlıklarına olan güvenin bu nedenle düştüğünü söylüyor.

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Yorumlar

Türk kam

Yılbaşında dolar nasıl bu kadar net 13.3 olur acaba kaç kişi dikkat etti
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İzmirli

Çin şuan dünyada en fazla altın rezervine ulaştı, ABDden bile fazla ve şuan dünyada büyük bir ekonomik kriz var Çin kendine ambargo uygulayan ABD ve AB ülkelerine çok büyük oyun oynuyor, bir çeşit gizli ambargo, ham maddeleri dünyada toplayıp stokladı ve piyasaya ürün vermiyor insanları bu corona denen grip üzerinden ekonomik krizin üstünü örtmek için baskı altına aldılar dünyada, büyük bir ekonomik güç savaşı var ve ABD AB enflasyon krizine girdi bu sadece ülkemizde yaşanan bir durum algısı oluşturulmaya çalışılıyor oysa oyun dünya çapında, o yüzden bütün ülkeler altına yöneldi eğer bu savaşı ABD kaybederse dolar işi biter, elinde yüklü dolar rezervi olan ülkelerde batar.
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