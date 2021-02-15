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Dünya Dünya şoka girdi! O ülkede ordu halka savaş açtı
Dünya

Dünya şoka girdi! O ülkede ordu halka savaş açtı

Darbenin yaşandığı Myanmar'da bu kez zırhlı araçlar sokağa inerek halk ile çatıştı. Ordunun halka ateş açtığı olaylarda, evlere baskınlar yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 10:30:00 -
Dünya şoka girdi! O ülkede ordu halka savaş açtı

Myanmar'da sular durulmuyor. Ülkede 1 Şubat'ta yapılan darbeye karşı gösterileri bastırmak için ordunun harekete geçebileceği düşünülüyor. Ülkenin en büyük kentlerinden Yangon'da, darbe gününden bu yana ilk kez zırhlı araçlar sokağa çıktı.

Ülkedeki internet, Pazartesi gününün ilk saatinde neredeyse tamamen kesildi. Yangon'da Pazar günü, Budist rahipler ve mühendisler sokakta eylem yapmışlardı. Başkent Nay Pyi Taw'da ise motorsikletli bir grup kent sokaklarında protesto sürüşü yaptı.

Myanmar'a hizmet veren sağlayıcılar, yerel saatle 01:00 ve 09:00 arasında internetin kesilmesi talimatı aldıklarını duyurdu. BBC'ye konuşan Nay Pyi Taw'da görevli bir doktor, ordunun evlere gece baskınları yaptığını söyledi.

Güvenlik nedeniyle ismi gizli tutulan bu kişi, "Halen endişeliyim çünkü 20:00 ve 04:00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu süre içinde polis ve askerler bizim gibileri tutuklayabilir" dedi.

ABD büyükelçiliğinde görevli bir kişi de Yangon'daki ABD vatandaşlarını evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Myanmar ordusu, Cumartesi günü yapılan açıklamayla, önde gelen sekiz muhalif isim hakkında gözaltı kararı verildiğini, bu kişilerin halk tarafından saklanmaması gerektiğini duyurdu.

Protestocu grupların sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, başkent Nepido ve Yangon şehirlerinde gösterilerin yapıldığı bölgelerde tanklar ve askeri araçlar görüldü. Yangon'da askerler, protesto yapmak isteyen kalabalığa plastik mermiyle müdahale ederken görüntülendi.

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