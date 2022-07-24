Dünya sevindi zillet mutsuz!

Dünyanın süper gücü olarak lanse edilen ülkeler, Ukrayna limanlarında sıkışıp kalan ve milyarlarca insanı ilgilendiren 25 milyon ton tahılın tahliyesi için çözüm üretmekte aciz kalırken, Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin uzlaşmacı, diyalog yanlısı politikası bir kez daha meyvesini verdi. Erdoğan’ın girişimleriyle sorunsuz bir şekilde çözülen tahıl krizi sonrası buğday fiyatları, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başladığı 24 Şubat’taki fiyatların altına düşerken, salgın ve ardından yaşanan ekonomik krizlerle gıdaya ulaşmakta güçlük çeken ve açlık tehdidiyle baş başa kalan milyarlarca insan rahat bir nefes aldı. Dolmabahçe’de atılan imzalar sonrası başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İP lideri Meral Akşener olmak üzere zillet paydaşları derin bir sessizliğe gömülürken, dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye ve Başkan Erdoğan’a tebrik yağdı.

“Türkiye'ye minettarız”

“Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi” sonrası gelen tebrik mesajları şöyle:

Türkçe teşekkür eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti, sizin kolaylaştırıcılığınız ve ısrarınız bu sürecin her aşamasında hayati öneme sahipti” dedi.

ABD’den yapılan açıklamada, “Erdoğan’a diplomatik liderliklerinden dolayı minnettarız” ifadeleri kullanıldı.

AP Fransız Üyesi Gilles Lebreton: “BM ile müzakere eden ne yazık ki Macron değil Erdoğan’dı. Türkiye Fransa’dan daha güçlü!”

İngiliz Dışişleri Bakanı Liz Truss: “Bu anlaşmanın sağlanmasındaki çabaları için Türkiye’yi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ni alkışlıyoruz.”

İtalya Başbakanı Mario Draghi: “İstanbul’da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM tarafından imzalanan anlaşmalar, bütün uluslararası toplum için mükemmel bir haberdir.”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: “Bugün elde edilen sonuçlara katkılarından dolayı Türk ortaklarımıza, şahsen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.”

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Sybiha, “Türkiye ile Birleşmiş Milletler’in “tahıl meselesinin” çözümünde oynadıkları aktif rolü takdir ettiğini açıkladı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde: “Küresel gıda krizini hafifletme çabalarınız için Guterres ve Erdoğan’a teşekkür ederiz.”

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics: “BM ve Türkiye’nin anlaşmayı kolaylaştırma çabalarını takdir ediyorum.”

Doğu Afrika’daki Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi İcra Sekreteri Workneh Gebeyehu, rol alan herkesi tebrik etti.

Güney Afrika, Kuveyt ve Bahreyn gibi ülkeler, İstanbul’da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Muhalefet tebrik etse şaşardık

Konuyla ilgili Akit’e konuşan İbn Haldun Üniversitesi Öğr. Üy. Prof. Dr. Serdar Demirel de, şu değerlendirmede bulundu: “Bu tarihi imza, AK Parti’nin ısrarla yürütmüş olduğu kazan kazan politikaların önemli bir sonucudur. Türkiye, uluslararası konjonktürde güç dengeleri değişirken, kendine has, maslahatlarını gözeten, gerekirse bunun için bedel ödemeyi göze alan bir politika izlediği için bunlarla sonuç almaya başladı. İstikrar, ısrar ve gerekirse diplomasinin arkasına güç koymak bu sonuçları elde etmeye başladı. Bizim muhalefet ise, Erdoğan ne tür bir başarı sergilerse sergilesin onu görmüyor. Bütün dünya, bu başarıyı takdir etse dahi onu görmeme, kabul etmeme gibi bir taktik güdüyor. Türk halkı nezdinde herhangi bir teveccühe mazhar olmaması için bir karalama veya yok sayma kampanyası yürütüyorlar. Bu bizim alış olduğumuz bir durum. Tersi olsaydı şaşırırdık doğrusu.”

Erdoğan mazlumlara umut oldu

Stratejist Murat Akan ise, şunları söyledi: “Henry Kissinger, ‘Ülkeleri kontrol etmek istiyorsanız petrolü kontrol edin. İnsanları kontrol etmek istiyorsanız gıdayı kontrol edin’ diyor. Bugün baktığımızda gıda 5 tane küresel firmanın elinde. İstedikleri zaman arzı kısıyorlar ve yapay bir kıtlık oluşturuyorlar. Ukrayna-Rusya savaşı da esasında küresel gıda arzını koparmaya dönük bir hamleydi. Sayın Erdoğan, kürsel aklın oluşturmak istediği yapay kıtlık projesini dünkü imzayla bozmuş oldu. Ve, dünya çapında Türkiye’yi ön plana çıkaran bir siyasi hamle yapmış oldu. BM nezdinde yapması apayayrı bir başarı. Bu Türkiye’nin küresel politik alandaki etkisinin arttığını göstermektedir. Erdoğan bu imzasıyla bir kez daha mazlumlara umut olmuştur.”