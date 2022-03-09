“Dünya savaşına hazırlık yapılıyor” diyerek maddeler halinde uyardı!

3. Dünya Savaşı ve gıda krizine yönelik dikkat çeken iddialar kamuoyunun gündemine gelmeye devam ediyor.

“Dev yağ stoğu olanlar halkı gaza getirdi”

Birkaç gün önce bitkisel yağlardaki %36’lık gümrük vergisinin sıfırlandığını hatırlatan Mustafa Güldağı, “Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile oluşacak yağ sorunun çözümü için önlemdi. Sıfır gümrüklü ayçiçek yağı fiyatlarda düşüş yapacağı için dev yağ stoğu olanlar halkı gaza getirip stoklarını eritti.” dedi.

“Tuzak fiyat artışına meşruiyet kazandırdılar”

Elinde büyük yağ stoğu olan market ve toptancılar bu operasyonda kısmen başarılı olduklarını söyleyen Mustafa Güldağı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Devletin aldığı gümrük vergisi önlemini de boşa çıkardılar. Maalesef halkımız kolay galeyana geldi. Markette yağa saldırınca tuzak fiyat artışına meşruiyet kazandırdılar. Beklemeliydiler.”

“Gıda ticaret seferleri askıya alındı”

Özellikle koronavirüs salgınıyla dünya genelinde ortaya çıkan ‘gıda krizi’ne yönelik değerlendirmelerde bulunan Mustafa Güldağı, şunları söyledi:

“Dünya savaşı olma ihtimali ticaret yollarındaki güvenliğin bitmesi demekti. Bu sebeple ticaret gemileri ve araçları seferleri seyrekleştirip durdurdu. Özellikle Ukrayna Rusya gerilimi bunu ateşledi. Gıda ticaret seferleri askıya alındı. Gemiler durdu.”

“Çin savaşa karşı ciddi tahıl stokluyor”

İlginç bir yorumda bulunan Mustafa Güldağı, “Gıda ihraç eden ülkeler dünya savaşı çıkması sebebiyle gıda ürünlerini kendi stoklamaya başladı. İhracı azalttı. Özellikle Çin savaşa karşı ciddi tahıl stokluyor. Dünya Savaşı çıkma ihtimali gıda ticaretini aksattı. Tamamen durması gıda krizine yol açabilir.” dedi.

“Galeyana gelip markete stok yapmaya gitmeyin”

Tüm gelişmelere yönelik “Türkiye ne yapıyor?” sorusuna da cevap veren Mustafa Güldağı, şöyle konuştu:

“Devlet olası bir dünya savaşı ve gıda krizi ihtimaline karşı büyük bir gıda planı hazırladı. Dev gıda depolama, dağıtma ve tarımı da içeren bir plan. Dünya kötü durumda. Galeyana gelip markete stok yapmaya gitmeyin. Sakin olun. Etki ajanları cirit atıyor.”

6) İstihbarat savaşları gıda krizine eklemlenecek. Halklar galeyana getirilip sistem çökertilerek dünya şekillendirilip reset atılacak. Halkları galeyana getirip bunun ön denemesi yapılıyor. Otorite boşluğu oluşmuş devletleri tasfiye edecekler. Sakin olun.

“Dünya savaşı zemini hazırlanıyor”

Yazar Mustafa Güldağı, sosyal medya hesabından yaptığı yorumlarını şöyle tamamladı:

“Sadece Türkiye'nin içinden bakmayın olaylara. Tüm dünyaya bakın. Daha geniş bir resmi görün. Gıda, enerji, benzin sorunu dünyayı sarmış durumda. Partilerüstü düşünün. Dünya savaşı zemini hazırlanıyor.”