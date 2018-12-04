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Dünya savaşın eşiğinde! ABD'ye karşılık vermek için harekete geçtiler

Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım uyguladığı İran, füze ve mühimmatların menzillerini arttıracağını açıkladı.

04 Aralık 2018 Salı 18:02
Dünya savaşın eşiğinde! ABD'ye karşılık vermek için harekete geçtiler

ABD, İran'la yapılan Uluslararası Nükleer Anlaşmanın kapsamının yeterli olmadığını savunarak, anlaşmayı feshedip İran'a karşı yaptırım uygulamıştı. ABD'ye karşılık vermek isteyen İran, ABD'nin tehdit olarak gördüğü silah programını iyileştirme kararı aldı.

"Herhangi bir sınırlama göremiyoruz"

İran Hava Kuvvetlerinden Tuğgeneral Aziz Nasirzade, ABD'ye rağmen füze menzilinin artırılacağına işaret ederek, "En önemli programımız füze ve mühimmatımızın menzilini arttırmaktır" dedi.

"Bu konuda herhangi bir sınırlama göremiyoruz" diyen Nasirzade, İran'ın füze menzilinin bugüne kadar 2 bin kilometreye kadar çıkartabildiğini hatırlattı.

İran hükümeti, füze programlarının sadece savunma için yapıldığı konusunda ısrar ediyor. Ancak ABD hükümetinin ihracatı engellemesi takdirde, Hürmüz Körfezi'ndeki tüm petrol sevkiyatını aksatmakla tehdit etmişti.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 18:02
  1. iran
  2. abd
  3. Aziz Nasirzade

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  • tuzcutuzcu59 dk önce
    Senin mazeretin var artır artırabildiğin kadar zaten nereye düştüğünün önemi yok senin için....Maksat ileri düşsün.....
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