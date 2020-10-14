  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Dünya şampiyonu Japon yüzücüye men cezası
Spor

Dünya şampiyonu Japon yüzücüye men cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-14 12:23:13 -
Dünya şampiyonu Japon yüzücüye men cezası

İSTANBUL (AA) - Dünya şampiyonu Japon yüzücü Daiya Seto, yıl sonuna kadar tüm organizasyonlardan men edildi.

Japonya Yüzme Federasyonu, evlilik dışı ilişkisi nedeniyle milli takım kaptanlığını bırakan 26 yaşındaki sporcuya yıl sonuna kadar organizasyonlardan men cezası verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda yarışması beklenen Seto, 2016 Rio Olimpiyatları'nda erkekler 400 metre bireysel karışıkta bronz madalya kazanmıştı.

Japon sporcunun 200 ve 400 metre bireysel karışık dallarında 4 dünya şampiyonluğu bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında darbe tartışması
Gündem

Canlı yayında darbe tartışması

Prof. Dr. Ersan Şen ve Gazeteci Cem Küçük katıldıkları televizyon programında Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım’ın darbe imalı ‘I..
'Darbe' paylaşımı sonrası AYM Başkanı'ndan flaş karar
Gündem

'Darbe' paylaşımı sonrası AYM Başkanı'ndan flaş karar

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı skandal paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AYM üyelerini acil toplantıya çağı..
'Işıklar yanıyor' ne anlama geliyor?
Gündem

'Işıklar yanıyor' ne anlama geliyor?

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Türkiye ayağa kalktı. Darbe iması bulunan "I..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay