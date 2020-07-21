Dünya şampiyonu İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yeni öğrencilerini bekliyor

2018 yılında ülkemizi temsilen Katar'ın başkenti Doha’da yapılan ve 54 ülkenin katıldığı Uluslararası Münazara Yarışmaları'nda Dünya Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bugünlerde hareketli günler yaşıyor.

LGS 2020 puanlarının açıklanmasıyla iyi bir okula gitmek isteyen öğrenciler yeni bir heyecanın içerisine girdi. Günümüzde iyi bir gelecek için iyi bir eğitim almanın bilincinde olan veliler öğrencileri için en doğru tercihi yapmanın gayretini veriyor.

“Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu”

Arapça ve İngilizce dil eğitimlerinde kazandığı ulusal ve uluslararası başarılarla kendini kanıtlayan İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi özellikle fen bilimleri alanında verdiği eğitimle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu statüsünde olan okul, fen liselerindeki müfredatı uyguluyor. Böylelikle öğrenciler, hem fen programlarını alıp hem de mezun olduklarında iki yabancı dili konuşabilme imkânına kavuşuyor.

Bilim, kültür ve sanat merkezi okul modeli

Millî Eğitim Bakanlığının hazırladığı 2023 Vizyon Belgesi doğrultusunda eğitim yapan okul, öğrencilerin ders içeresindeki başarısı kadar ders dışında da kendini gerçekleştirmesi için her türlü imkânı sağlıyor.

Öğrenciler onlarca farklı alanda sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklerle kendilerine uygun alanlara yöneliyorlar.

Okulun Proje Koordinatörü Yakup Diner, yaptığı açıklamada “41. Dakika prensibiyle ders dışı saatleri en kaliteli şekilde öğrencilerimizin değerlendirmesi için onlarca kulüp çalışması ve faaliyet düzenliyoruz. Adeta derslerin bitiği saat olan 16.00’dan sonra okulumuz bilim, kültür, sanat ve spor merkezi haline geliyor” dedi.

Okuldaki kulüplerden bazıları ise şunlar:

• Geleneksel Süsleme Sanatları Kulübü

• Biyoloji Kulübü

• Matematik ve STEM Kulübü

• Akif English

• Akif Talks

• Hukuk’Akif

• Makif El-Arabiya

• Edebiyat Kulübü

• Robotik Kodlama ve Yazılım

• Akıl Oyunları Kulübü

• DNA İzolasyon Atölyesi

YKS’de özgün bir model

Okulun kendine özgü ve çok başarılı bir TYT- AYT hazırlık sistemi bulunuyor. Tüm öğrenciler “Bireysel Takip Sistemi” adı altına tüm yönleriyle sistemli olarak takip ediliyor. Toplanan veriler uzman rehberlikçiler ve eğitimciler tarafından aylık olarak raporlanıyor ve değerlendiriliyor. Çıkan tabloda öğrencinin tüm sosyal, akademik ve özel eksiklikleri tespit edilerek kısa sürede gideriliyor. Bu sayede öğrencinin başarısına önemli ölçüde katkı sağlanmış oluyor.

Konu ile ilgili konuşan okulun YKS Koordinatörü Mehmet İnan şunları söyledi:

“Okulumuzda özellikle önem verdiğimiz şey, her öğrencinin özel olmasıdır. Aldığımız her öğrenciyi ulaşabileceği en üst noktaya çıkarmak için mücadele ediyoruz. Devletimizin katkılarıyla açtığımız Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını etkin bir şekilde kullanıyoruz. Tıp başta olmak üzere yüksek puanlı fakülteleri kazandırdığımız öğrenciler sadece okulumuzun kurslarına katılarak bu başarıyı elde ettiler. Bunda öğretmenlerimizin ve uyguladığımız sistemin çok büyük etkisi var. Velilerimiz gönül rahatlığıyla öğrencilerini okulumuza verebilirler.”

“Türkiye’nin geleceğine damgasını vuracak gençler yetiştiriyoruz”

2014-2015 eğitim öğretim yılında Kocaeli’nin ilk proje okulu olarak eğitim hayatına başlayan okul, bu yıl hazırlık eğitimini almış ikinci öğrencilerini mezun etti.

Okul heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Bu yıl öğrencilerinin yaklaşık %10’unun tıp fakültesini kazanmasını bekleyen öğretmen ve idareciler oldukça heyecanlı.

Bunun yanında mühendislik, hukuk, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, psikoloji, iletişim, ilahiyat gibi alanlarda da yeni üniversiteliler bu okuldan çıkacak.

Ekibine çok güvenen okul müdürü Fatih Şenocak, hep beraber Türkiye’nin geleceğini inşa etmek adına üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Şenocak, karakter temelli eğitim anlayışıyla yüksek kariyer sahibi gençler yetiştirmek istediklerini, bunun için de öğrencileri bireysel olarak tüm yönleriyle takip ettiklerini, her bireyi çok kıymetli ve kazanılması gereken bir değer olarak gördüklerini söyledi.

Elde edilen başarıların azim ve kararlılıklarını artırdığını belirten Şenocak, öğrencilerinin gelecekte söz sahibi olacak tüm meslek alanlarında görmek istediklerini dile getirdi.

Başarının sadece akademik ölçütlerle değil; sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal ve sportif becerilerinin de öğrencinin gelişmesine ve başarısına olan olumlu etkisine dikkati çeken Şenocak, “Bu alanlarda da temas edebildiğimiz tüm öğrencilere katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu okuldan mezun bilim insanları, akademisyenler, sanatkârlar, kültür elçileri çıkmaya başladığında kimse şaşırmasın. Ben inanıyorum ki bu sonucu hep birlikte göreceğiz” dedi.

LGS tercihi yapacak tüm kız öğrencilere ve velilere de seslenen Fatih Şenocak, “Bizi dinlemeden ve okulumuzu görmeden tercih yapmayın. Hedefiniz ne olursa olsun bu okulda buna ulaşabileceğiniz tüm imkanlar, kalite ve kararlılık mevcuttur. Bunu 5 yılda elde ettiğimiz tüm başarılarda ve okulumuz öğrencilerinin gözlerinin içindeki mutluluklarında çok rahat görebilirsiniz” diyerek iddiasını ortaya koydu.

“20-29 Temmuz döneminde tercih danışmanlığı”

Hala karar verememiş veliler ve okulu görmek isteyen öğrenciler için oluşturulan tercih danışmanlığı sistemiyle veliler çayını yudumlarken okul müdürü ile birlikte ilgili rehber öğretmen ve müdür yardımcılarından bilgi alabiliyorsunuz.

Okul bu dönemde hafta içi ve cumartesi günleri saat 08.30 ile 18.00 arasında yeni öğrenci adaylarını beklemektedir.

Ayrıca okulumuza telefon ederek de detaylı bilgi alabilirsiniz. (0262 324 30 13)

Talep gelmesi halinde görüntülü görüşme yoluyla da tanıtım ve bilgilendirme yapılmaktadır.

Okulun başarılarından bazıları

• 2018 Uluslararası Münazara Yarışmaları Dünya Şampiyonluğu

• 2016-2017-2018 Üst üste 3 yıl Arapça Münazara Yarışmaları Türkiye Şampiyonluğu

• Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından İngilizce olarak yapılan Test, Yazılı ve Sözlü Sınavlar 2018 yılı Türkiye Birinciliği, 2019 yılı Türkiye İkinciliği

• Gençlik ve Spor Bakanlığı Ecdada Mektup Yarışması Türkiye Birinciliği

• ÖNDER Bilim, Kültür ve Sanat Yarışmaları Türkiye Birinciliği

• 15 Temmuz Konulu Şiir Yarışması Türkiye Birinciliği

• Öykü Yazma Yarışması Türkiye İkinciliği

• Gençlik ve Spor Bakanlığı Tiyatro-Skeç Yarışması Türkiye Dördüncüsü

• 2019 Arapça Münazara Yarışmaları Türkiye Üçüncülüğü, İngilizce Münazara Yarışmaları Türkiye Dördüncülüğü

• Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan öğrencilerimize ait makaleler

• Uluslararası Biyoloji Kongresine geliştirdiği proje ile davet edilme ve sunum yapma başarısı

• Kocaeli İl genelinde düzenlenen ve önümüzdeki yıl Türkiye genelinde yapılması planlanan “41 Matematik Olimpiyatları” ve “Asım’ın Nesli Okuyor” adlı yarışmalarda Proje sahibi ve yürütücüsü

• “Akif Talks” adlı programlarla baştan sona ileri seviye İngilizce olarak icra edilen ve Fen Liseleri ile Proje Okullarının öğrenci ve öğretmenlerinin de katıldığı program serisinin proje sahibi ve yürütücüsü

• Şehir Okumaları, Erenlerin İzinde, Anadolu Mektebi vb. 41 farklı okuma projesi ile okuyan, düşünen ve ifade edebilen öğrencileri yetiştirmede öncü projeler

• DNA Kodlama ve İzolasyon atölye çalışmaları ile Kocaeli Üniversitesi ile ortak geliştirilen projeler

• Robotik Kodlama ve STEM atölye kurulumu ve çalışmaları ile öncü proje ve çalışmalar

• TEKNOFEST 2019’a kabul edilen 4 proje

• CERN’de her yıl yapılan İnternational Cern Masterclass etkinliği Türkiye atölyesine 2 öğrenci ile katılım hakkı kazanma

• Harvard Üniversitesi’nin öncülüğünde Sanal sınıf kurulumu ile Bilime Yolculuk Programlarına katılım

• MUN (Model United Nations) programları düzenleme ve katılım sağlama

Yurt dışında dil eğitimi imkânı

Okul öğrencilerine İngilizce ve Arapça dillerinde yurt içi etkinliklerin haricinde İngiltere, Ürdün gibi ülkelerde yurt dışı eğitim imkânı sunmaktadır. Okul verilen programa sadık kalınması halinde mezun olan öğrencilerine iyi seviyede 2 dil vadetmektedir.

Hafızlık eğitimi

Okul uyguladığı program ile isteyen öğrencilere sene kaybı olmadan hafız olma imkânı sunuyor. Hafızlığını tamamlayarak Tıp, Hukuk gibi fakültelere öğrencilerini gönderen okulda süreç içerisinde devam eden 20 öğrenci daha bulunmaktadır.

e-Twinning Okulu

Okul "Matematik ve STEM Kulübü" tarafından geçen yıl başlatılan "Matematik Öğrenmeyi Öğrenme" ve "Geogebra ile Matematik" adındaki iki e-Twinning projesi ile "Ulusal Kalite Ödülü" almaya hak kazandı. 2020 yılında ise e-Twinning Okulu olmaya hak kazanan okul Uluslararası bir hüviyet kazanmış oldu.

Türkiye’nin dört bir yanından öğrenciler

Ülke çapında tanınan bir okul haline gelen İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne şu ana kadar 18 farklı ilden öğrenciler yerleşti. Bu çeşitlilik her yıl artıyor. Otel konforunda pansiyon hizmeti sunan okulda 300 öğrenci yatılı kalabilmektedir.

Üniversitelerin hazırlık sınıflarından muafiyet imkânı

Uygulanan dil programı çerçevesinde öğrenciler 11 ve 12. Sınıflarda girecekleri sınavlara göre Türkiye’nin en seçkin üniversitelerin hazırlık sınıflarından muaf olabiliyorlar.

Bireysel Takip Sistemi (BTS)

Okul öğrencilerini bireysel olarak sıkı bir şekilde takip etmektedir. Buna göre tüm öğrencilerin akademik gelişimleri, sınıf ve etüt programları haftalık performanslarına göre takip edilerek ilgili sisteme işleniyor. Toplanan veriler uzman rehberlikçiler ve eğitimciler tarafından aylık olarak raporlanır ve değerlendirilir. Çıkan tabloda öğrencinin tüm sosyal, akademik ve özel eksiklikleri tespit edilir ve uygulanan program doğrultusunda kısa sürede giderilir. Bu sayede öğrencinin başarısına önemli oranda etkide bulunulmuş olmaktadır.