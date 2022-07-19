  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlattı! "İktidara gelirse canımıza ot tıkar bunlar"

FETÖ'cü Zekeriya Öz ve Celal Kara alçağını bakın kim yurt dışına kaçırmış! Şok olacaksınız

Avrupa'da öldürdü, Türkiye'ye geliyor! İstanbul'da günlerce sürecek! Profesör tarih verip korkuttu

Bolu'da Araplar için yapılmıştı! O evlerle ilgili flaş gelişme

Ruslar ile birlikte harekete geçtiler! Türkiye'den ev toplamaya başladılar

ABD 'Başarıyla test edildi' diyerek dünyaya duyurdu! Sesten 5 kat daha hızlı

Türkiye'de araç sayısı son 10 yılda 3 kat arttı

Marketlerde katakulli bitmiyor! Bakın şimdi de ne yaptılar

Adana'da üretilmeye başlandı! 90 ülke peşine düştü

Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Az önce duyuruldu
Korona Virüs Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama! Vakalar tekrar fırlayabilir
Korona Virüs

Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama! Vakalar tekrar fırlayabilir

Dünya Sağlık Örgütü, sonbahardan itibaren koronavirüs vaka artışlarının daha kötüye gidebileceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 17:21:00 -
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama! Vakalar tekrar fırlayabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa genelindeki Kovid-19 vaka sayılarında son haftalarda görülen artış dolayısıyla sonbahardan itibaren virüsle mücadelenin iyice zorlaşabileceği uyarısında bulundu.

Kluge, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa bölgesinde Kovid-19 vaka artış oranının son 6 haftadır üst üste yükselmesini değerlendirdi.

Geçen hafta bölgede 3 milyona yakın yeni vaka görüldüğünü belirten Kluge, bu rakamın son bir haftadaki küresel Kovid-19 vaka sayılarının neredeyse yarısına denk geldiğine dikkati çekti.

Vaka artışlarının bu şekilde ilerlemeyi sürdürmesi durumunda sonbahardan 2023 kışına kadarki sürecin zor geçeceğini ifade eden Kluge, bölge ülkelerine "daha fazla sağlık hizmet yüküne hazırlık yapmaları" çağrısında bulundu.

Kluge, bölgede her hafta yaklaşık 3 bin kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydetti ve "Bir önceki yaz mevsimiyle aynı durumda olduğumuz apaçık. Şu an tek fark, Kovid-19'un Omicron'un alt varyantları BA.2 ve BA.5'in etkisiyle daha hızlı yayılması." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23