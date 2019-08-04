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Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koleraya karşı aşı kampanyası başlatıldı

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ), Yemen'in 3 ilinde koleraya karşı aşı kampanyası başlatıldığını bildirdi.

04 Ağustos 2019 Pazar 16:30
Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koleraya karşı aşı kampanyası başlatıldı

DSÖ Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Aden, Ed-Dali ve Taiz illerinde kolera salgınına karşı aşı kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Yemen'de yürütülen ikinci aşı kampanyasının Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) iş birliğiyle gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kolerayla mücadele çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü belirtilen açıklamada, kampanya kapsamında 476 sağlık ekibinin 478 bin kişiye kolera aşısını ulaştırmaya çalıştığı ifade edildi. 

Birleşmiş Milletlerin (BM) yaklaşık bir ay önce yayımladığı raporda Yemen'de geçen sene 380 bin olan kolera vakasının bu yıl aynı dönemde 460 bine yükseldiği açıklanmıştı. Raporda ayrıca geçen yıl koleradan 75 kişinin, bu yıl ise aynı sebepten 705 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne olan ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksikliklerin yanı sıra sağlık merkezlerinin kapanması gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 16:30
  1. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF)
  2. Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ)
  3. aşı
  4. kolera

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