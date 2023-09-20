Dünya rekoru: Afrika ile ticaret 20 yılda 8 kat arttı!

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacminin son 20 yılda 8 kat artarak 40,7 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Afrika'nın 50 ülkesinden 1500'e yakın iş insanını Türk üretici ve ihracatçılarla bir araya getiren 9. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu (WCI FORUM) sona erdi.

''DESTEĞİNİZİ UNUTMAYACAĞIZ''

İki gün boyunca İstanbul'da devam eden forumun kapanışında konuşan Serim, Afrika kıtasının kültürel birikimi ve muazzam potansiyeliyle 21. yüzyılın yükselen değeri olarak öne çıktığını vurguladı.

Deprem felaketleri sonrası Afrika ülkelerinin gösterdiği desteği unutmayacaklarını belirten Serim, "Milletimiz bundan önce olduğu gibi bu kadirşinaslığı da unutmayacaktır." dedi.

Libya'daki sel felaketi sonrası Türkiye'nin verdiği desteği de anlatan Serim, askeri kargo uçakları, gemiler ve sahra hastaneleriyle Libyalılara yardım ulaştırmaya gayret edildiğini söyledi.

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BÜYÜKELÇİLİK SAYISI 44 OLDU

İklim değişimi, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi krizlerin kıtadaki gıda güvenliğini tehlikeye attığı bir dönemde Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasını hayata geçirdiğini hatırlatan Serim, "2013 yılında Afrika Ortaklık Politikası'na geçiş yaptık. 2012 yılında 12 olan Büyükelçilik sayımız 44'e yükseldi. 1990'larda Türkiye’de Sahra Altından sadece Sudan’ın ülkemizde Büyükelçiliği vardı, şu anda bu sayı Ankara'da 38'e ulaştı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika’yı en çok ziyaret eden dünya lideri konumunda olduğunu belirten Serim, "Afrika'yla ticaret hacmimiz 8 kat arttı. 2003 yılında 5,4 milyar olan rakam 2022 yılında 40,7 milyar dolara ulaştı. Doğrudan yatırımların değeri 6 milyar doları geçti." dedi.

Serim, Türk şirketlerinin Afrika'da 100 bin kişiye de istihdam sağladığını belirterek, ekim ayında 4. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun yapılacağını duyurdu.

Türkiye'nin kazan-kazan ilkesiyle hareket ettiğini belirten Serim, Türkiye'nin, Afrika'nın sesinin daha güçlü duyulması için çaba göstermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

TÜRK VE AFRİKALI İŞ İNSANLARI BULUŞTU

WCI FORUM Başkanı Utku Bengisu da etkinliklerin süreceğini ve Türkiye'nin ihracat yolculuğuna destek olmayı sürdüreceklerini kaydetti. Forumun, Türkiye ve Afrika'dan şirketleri buluşturmayı amaçladığını dile getiren Bengisu, Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği yeni dış politika vizyonuyla kıtada en çok konuşulan ülke olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Afrika'da dünyada en fazla büyükelçisi olan 4. ülke olduğuna dikkati çeken Bengisu, Orta Vadeli Programla (OVP) ihracatçının üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

WCI FORUM, 1,5 milyara yaklaşan nüfusu, yıllık 1 trilyon dolara yaklaşan ithalat potansiyeliyle yeni pazar arayışı içerisinde olan Afrika'nın 50 ülkesinden gelen 1500'e yakın iş insanını Türkiye'den 400'ü aşkın üretici ve ihracatçıyla bir araya getirdi.

Forum, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) de desteklendi.