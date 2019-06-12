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Dünya Ralli Şampiyonası’nda 8’inci durak İtalya

Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun 8’inci yarışı İtalya Rallisi, 13-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:45
Dünya Ralli Şampiyonası’nda 8’inci durak İtalya

Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun 8’inci yarışı İtalya Rallisi, 13-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. 19 etaptan oluşan yarışta, pilotlar toplamda bin 377 kilometreye yakın yol kat edecek. Sezonunun geride kalan 7 yarışı sonrasında pilotlar klasmanında son 6 yılın şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier zirvede bulunurken Ott Tanak ikinci sırada yer alıyor. Bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville ise bu ikiliyi takip ediyor.



Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın 2019’daki 8’inci yarışı olan İtalya Rallisi, 13-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Birbirinden hızlı pilotlar, üç günde 19 etabı geçip toplamda bin 377.58 kilometre kat edecek. Dar virajlı ve tozlu yolları ile bilinen İtalya Rallisi’nde efsanevi Micky’s Jump da geçilecek. İtalya Rallisi heyecanı, canlı yayınlarla RedBull TV’den de takip edilebilecek.



Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun geride kalan 7 yarışı sonrasında pilotlar klasmanında son 6 yılın şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier 142 puanla liderlik koltuğunun sahibi durumunda. Ott Tanak’ın 140 puanla ikinci sırada yer aldığı sıralamada bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville ise 132 puanla üçüncü basamakta bulunuyor.



Büyük organizasyon bir kez daha Türkiye’de


8 yıllık bir aranın ardından geçen sene Türkiye’ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Marmaris’te düzenlenecek. Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11’inci etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 12-15 Eylül tarihleri arasında dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:45
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