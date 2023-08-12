Dünya petrol tüketimi İlk kez rekor seviyelerde! Enerji ekibi: En çok bu durum petrol fiyatlarında etkili olacak!

Dünya petrol tüketimi rekor seviyeler! Yapılan tahminler ise bu durumun petrol fiyatlarını arttıracağı yönde!

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından açıklanan bilgilere göre, Petrol tüketimi rekor seviyeye ulaştığı bilgisi verilirken, sektör yetkilileri tarafından bu durumun ağustos ayında fiyatları yükseltme etki yaratacağı hakkında açıklama yapıldı.

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) petrol tüketiminin sadece Haziran ayında 103 milyon varile ulaştığını açıkladı. Bir yandan petrole yönelik artan bu talep beklentileri karşılayıp karşılamayacağı merak konusu olurken, bir yandan da artan talep karşısında petrol fiyatlarına zam uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. Konu ile ilgili gelişmeler işte sizlerle...

Petrol tüketimi rekor seviyeye ulaştı!

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından açıklanan bilgilere göre, Petrol tüketimi rekor seviyeye ulaştığı bilgisi yer alırken, sektör yetkilileri tarafından bu durumun ağustos ayında fiyatları yükseltme etkisi yaratacağı konusuna değildi bu durumda da ham ve ürün stoklarının keskin bir şekilde düştüğü bilgisi verilirken, petrol piyasasının sonbaharda daha da sıkılaşacağının tahmin edildiği bilgisi verildi.

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) petrol tüketimi rekorunu açıkladı!

Sektör yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan ve ortakları arzı kısıtlandığı fakat, petrol piyasaları buna rağmen önemli ölçüde daraldığı bilgisi verilerken, petrol piyasasında yaşanan gelişmeler ile ilgili şu bilgiler aktarıldı;

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) aracılığıyla paylaşılan raporlardan edilen bilgilere göre, petrol tüketimin rekor seviyeye yükseldiği konusunda bilgi yer alırken, yaşanan bu gelişmeler beraberinde ağustos ayında fiyatları yükseltme ihtimali olduğuna dikkat çekildi. Küresel petrol tüketiminin sadece Haziran ayında, Suudi liderliğinde olan kesintileri sebebi ile ilk defa günde 103 milyon varile ulaştığı konusunda açıklama yapıldı.



Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) aracılığıyla paylaşılan raporlardan edilen bilgilere göre, petrol talebini artıran unsurların en başında, yaz mevsiminde artan hava yolculuğu sayısı olduğu bilgisi yer alırken, enerji üretiminde artan petrol kullanımı da petrol talebini artıran unsurlar arsında yer Çin’deki petrokimya faaliyetlerinin yükselmesi gösterildi.

11 Ağustos 2023 Cuma günü itibariyle geçerli olmak üzere motorine 1,80 TL zam uygulanırken, benzin fiyatları ile ilgili herhangi bir zam ya da indirim bilgisi verilmedi.