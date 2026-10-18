Marjinal hokkabazlara ibretlik görüntü: Kadın polisten dört dörtlük hareket!
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 elektrikli bisikletin çarpışmasıyla sürücülerden Ömer A. (17) yaralandı. Kadın trafik polisi ise yaralı yerde yatarken ıslanmasın diye ambulans gelene kadar başında şemsiyeyle bekledi. Bu anları görenler marjinal tiplerin her toplumsal olayda polise saldırılarına gönderme yaparak “Marjinal hokkabazlar için ibretlik” yorumları yaptı.
Saat 12.30 sıralarında, Nuri Doğrul Caddesi'nde Ömer A.'nın kullandığı elektrikli bisiklet ile karşı yönden gelen Keremullah L.'nin (26) kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen Ömer A., yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu sırada kadın trafik polisi, yerde yaralı halde yatan gencin ıslanmaması için ambulans gelene kadar başında şemsiyeyle beklemesi dikkat çekti. Polis, sağlıkçıların müdahalesi sırasında da şemsiyesiyle yaralının başında beklemeye devam etti.
Ömer A., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.