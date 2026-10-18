Herkes memleketinde yaşasaydı nüfus nasıl olurdu? Zirvedeki il şaşırttı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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TÜİK tarafından kütük kayıtları baz alınarak oluşturulan, "Herkes kendi memleketinde yaşasaydı ne olurdu?" araştırması, bugüne kadarki tabloyu değiştirdi.Şekillenen yeni haritada uzun yıllardır göç dalgalarının merkezi olan İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirler ciddi oranda küçülüyor.
20. sırada 1 milyon 423 bin 293 kişiyle Malatya yer aldı. 19. sırada 1 milyon 528 bin 825 kişiyle Kayseri,
18. sırada 1 milyon 586 bin 303 kişiyle Trabzon, 17. sırada 1 milyon 602 bin 426 kişiyle Ordu,
16. sırada 1 milyon 663 bin 566 kişiyle Kahramanmaraş, 15. sırada 1 milyon 707 bin 753 kişiyle Van,
14. sırada 1 milyon 800 bin 184 kişiyle Mardin, 13. sırada 1 milyon 830 bin 380 kişiyle Gaziantep,
12. sırada 1 milyon 830 bin 974 kişiyle Adana,
11. sırada 1 milyon 854 bin 212 kişiyle Bursa,
10. sırada 1 milyon 895 bin 656 kişiyle Hatay, İzmir 1 milyon 943 bin 223 kişiyle 9. sıraya gerilerken,
8. sırasında 1 milyon 987 bin 876 kişiyle Erzurum yer aldı.
7. sırasında 1 milyon 988 bin 289 kişiyle Sivas,
6. sırasında 2 milyon 32 bin 154 kişiyle Samsun,
5. sırasında 2 milyon 75 bin 894 kişiyle Ankara,
Listenin 4. sırasında 2 milyon 486 bin 449 kişiyle Diyarbakır,
İstanbul, 2 milyon 603 bin 870 kişiyle üçüncü sırada kaldı.
ikinci sırada 2 milyon 702 bin 482 kişiyle Konya yer aldı.
Birinci sıraya Şanlıurfa, 3 milyon 205 bin 103 kişiyle yerleşti.
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