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Aktüel
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Yeniakit Publisher
Herkes memleketinde yaşasaydı nüfus nasıl olurdu? Zirvedeki il şaşırttı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Herkes memleketinde yaşasaydı nüfus nasıl olurdu? Zirvedeki il şaşırttı!

#1
Foto - Herkes memleketinde yaşasaydı nüfus nasıl olurdu? Zirvedeki il şaşırttı!

TÜİK tarafından kütük kayıtları baz alınarak oluşturulan, "Herkes kendi memleketinde yaşasaydı ne olurdu?" araştırması, bugüne kadarki tabloyu değiştirdi.Şekillenen yeni haritada uzun yıllardır göç dalgalarının merkezi olan İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirler ciddi oranda küçülüyor.

#2
Foto - Herkes memleketinde yaşasaydı nüfus nasıl olurdu? Zirvedeki il şaşırttı!

20. sırada 1 milyon 423 bin 293 kişiyle Malatya yer aldı. 19. sırada 1 milyon 528 bin 825 kişiyle Kayseri,

#3
Foto - Herkes memleketinde yaşasaydı nüfus nasıl olurdu? Zirvedeki il şaşırttı!

18. sırada 1 milyon 586 bin 303 kişiyle Trabzon, 17. sırada 1 milyon 602 bin 426 kişiyle Ordu,

#4
Foto - Herkes memleketinde yaşasaydı nüfus nasıl olurdu? Zirvedeki il şaşırttı!

16. sırada 1 milyon 663 bin 566 kişiyle Kahramanmaraş, 15. sırada 1 milyon 707 bin 753 kişiyle Van,

#5
Foto - Herkes memleketinde yaşasaydı nüfus nasıl olurdu? Zirvedeki il şaşırttı!

14. sırada 1 milyon 800 bin 184 kişiyle Mardin, 13. sırada 1 milyon 830 bin 380 kişiyle Gaziantep,

#6
Foto - Herkes memleketinde yaşasaydı nüfus nasıl olurdu? Zirvedeki il şaşırttı!

12. sırada 1 milyon 830 bin 974 kişiyle Adana,

#7
Foto - Herkes memleketinde yaşasaydı nüfus nasıl olurdu? Zirvedeki il şaşırttı!

11. sırada 1 milyon 854 bin 212 kişiyle Bursa,

#8
Foto - Herkes memleketinde yaşasaydı nüfus nasıl olurdu? Zirvedeki il şaşırttı!

10. sırada 1 milyon 895 bin 656 kişiyle Hatay, İzmir 1 milyon 943 bin 223 kişiyle 9. sıraya gerilerken,

#9
Foto - Herkes memleketinde yaşasaydı nüfus nasıl olurdu? Zirvedeki il şaşırttı!

8. sırasında 1 milyon 987 bin 876 kişiyle Erzurum yer aldı.

#10
Foto - Herkes memleketinde yaşasaydı nüfus nasıl olurdu? Zirvedeki il şaşırttı!

7. sırasında 1 milyon 988 bin 289 kişiyle Sivas,

#11
Foto - Herkes memleketinde yaşasaydı nüfus nasıl olurdu? Zirvedeki il şaşırttı!

6. sırasında 2 milyon 32 bin 154 kişiyle Samsun,

#12
Foto - Herkes memleketinde yaşasaydı nüfus nasıl olurdu? Zirvedeki il şaşırttı!

5. sırasında 2 milyon 75 bin 894 kişiyle Ankara,

#13
Foto - Herkes memleketinde yaşasaydı nüfus nasıl olurdu? Zirvedeki il şaşırttı!

Listenin 4. sırasında 2 milyon 486 bin 449 kişiyle Diyarbakır,

#14
Foto - Herkes memleketinde yaşasaydı nüfus nasıl olurdu? Zirvedeki il şaşırttı!

İstanbul, 2 milyon 603 bin 870 kişiyle üçüncü sırada kaldı.

#15
Foto - Herkes memleketinde yaşasaydı nüfus nasıl olurdu? Zirvedeki il şaşırttı!

ikinci sırada 2 milyon 702 bin 482 kişiyle Konya yer aldı.

#16
Foto - Herkes memleketinde yaşasaydı nüfus nasıl olurdu? Zirvedeki il şaşırttı!

Birinci sıraya Şanlıurfa, 3 milyon 205 bin 103 kişiyle yerleşti.

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