Dünya orjinal ürünlerimizi konuşuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, HAVELSAN’ı ziyaret etti. İlk olarak Simülasyon, Otonom ve Platform Yönetim Teknolojileri Merkezi’ni turlayan Varank, Sanal Bakım Eğitim Sistemi, F-16 Simülatörü, Airbus A320 Tam Uçuş Simülatörü gibi çözümleri inceledi.

Başarılı deneme

HAVELSAN tarafından geliştirilip üretilen sistemler hakkında bilgi alan Varank, Keskin Nişancı Eğitim Simülatörü’yle de atış yaptı. Hedefi başarıyla vurdu. Varank, HAVELSAN’ın önemli projelerde yer aldığına işaret etti. Varank, şirketin komuta kontrol sistemleri alanında çok güçlü olduğunu vurguladı.

Dünyada da marka

“HAVELSAN, simülasyon teknolojilerinde hem Türkiye’de hem dünyada marka konumunda. Gerek uçuş gerekse kara araçları ve personel eğitimine dönük simülatörler geliştiriyor” ifadelerini kullanan Varank, “Keskin nişancı simülatörünü denedim. Daha önce Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar 450 metreden bir atış denemesi yapmıştı ama ben biraz çıtayı yükselttim. 600 metreden atış yaptım. ‘Bundan sonra tatlı rekabet devam eder’ diye bir espri yapmış olayım” şeklinde konuştu. Dünya markası olabilecek ürünlerin piyasaya çıkarılması noktasında HAVELSAN’ın faaliyetlerini önemsediklerini belirten Varank, “Hem bakanlığımız ve bağlı kurumlarımızla hem de Dijital Dönüşüm Ofisimizle beraber özellikle kamu tarafında ülkemizin ihtiyacı olan projeleri sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İş birlikleri devam edecek

Varank, HAVELSAN’ın yeni tesisinin devreye girmesiyle daha da başarılı işlere imza atacağını söyledi. Varank, “Şirketin bilgi güvenliği ve komuta kontrol sistemleriyle ilgili Ortadoğu’da takip ettiği projeler var. Katar ve Körfez ülkeleriyle yakın ilişkileri var, buradaki projelerin takibini yapıyor. Diğer taraftan Malezya, Endonezya gibi dost ve müttefik ülkelerle savunma sanayi alanında projelerini takip ediyor” açıklamalarında bulundu. Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki başarılarına değinen Bakan Varank, “Ülkemizin geliştirdiği orijinal ve özgün ürünleri tüm dünya konuşuyor. Dolayısıyla HAVELSAN da simülatör, komuta kontrol sistemleri ve bilgi güvenliği tarafında kendi askeriyemizin ihtiyaçlarını karşılarken diğer ülkelerle de iş birliği projelerini yoğunlaştırdı. Önümüzdeki dönemde bu iş birlikleri de devam edecek” diye ekledi.