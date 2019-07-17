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Dünya onu konuşuyor! İşte S-400 füzelerini üreten Türk

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı dünyanın en iyi hava savunma sistemlerinden biri olan S-400 füzelerinin üreticisinin bir Azerbaycan Türk'ü olan İgor Aşurbeyli olduğu öğrenildi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:28
Dünya onu konuşuyor! İşte S-400 füzelerini üreten Türk

Türkiye uzun menzilli hava savunma ihtiyacını karşılamak için Rusya'dan aldığı S-400'lerin teslimatı sürüyor. Tüm dünyanın birinci gündem maddesi haline gelen S-400'lere ilgili yeni bilgilerde ortaya çıkıyor.

Dünyanın en iyi hava savunma sistemi olarak gösterilen, menzili ve özellikleri ile ABD yapımı Patroitları gölgede bırakan S-400'leri üretenin bir Türk olduğu ortaya çıktı

Rusya'nın en gizli sanayi kuruluşu olan Almaz-Antey bilim ve araştırma şirketinin eski yöneticisi, Rus askeri-sanayinin ürettiği S-300 Favorit ve S-400 Triumph füze savunma sistemlerini üreten Azerbaycan asıllı bir Türk olan İgor Aşurbeyli.

Konu ile ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunan Rusya Araştırmaları Enstitüsü de "S400’leri üreten bir Türk olduğunu biliyor musunuz? İgor Aşurbeyli, Rusya’da köken olarak Azerbaycan Türk'ü bir bilim adamıdır. S-300 ve S-400'lerin üreticisidir" denildi.

Igor Aşurbeyli kimdir?

Igor Aşurbeyli, 1963 Bakü doğumlu. Mühendis ve girişimci. Azerbaycan tarihinde etkili bir soylu aileye mensup. Rusya’da kurduğu enerji şirketinin yıllarca yöneticiliğini yürütmüştür. 2016’da UNESCO tarafından nanoteknoloji alanındaki katkıları tarafından bilim madalya sahibidir.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:28
  1. igor aşurbeyli
  2. S-400 füzeleri
  3. s-400'leri üreten Türk

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