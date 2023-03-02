Dünya uzaydan bakıldığında neden 'mavi' görünür? İşte şaşırtan cevabı...

Dünya, uzaydan mavi renkte görünür çünkü atmosferimiz güneş ışığının belirli bir dalga boyundaki (mavi) kısmını saçar. Güneş ışığı, dünya atmosferine girer ve atmosferdeki gaz molekülleri tarafından saçılır. Atmosferdeki gaz molekülleri, mavi ışığın dalga boyunu diğer renklere göre daha iyi saçar, bu nedenle gökyüzü mavi renkte görünür.

Daha kısa dalga boylarına sahip mor ve ultraviyole ışınları atmosferde daha fazla saçılır, bu nedenle uzayda daha az görünürler. Daha uzun dalga boylarına sahip yeşil, sarı ve kırmızı ışınlar ise atmosferde daha az saçılır ve güneşin doğduğu ve battığı saatlerde gökyüzünde daha belirgin hale gelirler.

Bu saçılma olayı ayrıca gün batımı ve gün doğumu sırasında gökyüzünün kızıl veya turuncu renkte görünmesine de neden olur, çünkü ışık yolculuğu uzun olduğu için atmosferdeki gaz ve tozlar tarafından daha fazla saçılır.