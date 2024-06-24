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Dünya Dünya Müslüman Alimler Birliği, Tacikistan'daki İslam düşmanlığını kınadı
Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Tacikistan'daki İslam düşmanlığını kınadı

Yeniakit Publisher
2024-06-24 17:01:00 -
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Tacikistan'daki İslam düşmanlığını kınadı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, "Tacikistan'da İslami kimliğin değiştirilmesine yönelik girişimleri kınıyor ve Tacik halkının özgürlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz." açıklamasını yaptı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, "Tacikistan'da İslami kimliğin değiştirilmesine yönelik girişimleri kınıyor ve Tacik halkının özgürlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz." açıklamasını yaptı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Tacikistan yönetiminin geçtiğimiz gün başörtüsü ve İslam'a yönelik aldığı bazı kararlara tepki gösterdi.

Tacikistan'da Müslüman halkın kimliğini ve İslam hukukunu değiştirme girişimleri açısından yaşananların, diğer ülkelerdeki gibi başarısızlığa mahkûm olacağını belirten Birlik, "Alimler birliği olarak, yetkilileri bu politikayı değiştirmeye, İslam'ın temellerine saygı göstermeye ve komünist yönetim altında bile dinlerini koruyan ve İslam medeniyetine büyük katkılarda bulunan Tacik Müslüman halkının özgürlüklerine saygı duymaya çağırıyoruz." denildi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, açıklamasında şunları kaydetti:

"Tacikistan'da başörtüsünün yasaklanması, çocukların mübarek Ramazan ve Kurban Bayramlarını kutlamalarının engellenmesi, baskı ve zulüm, vaizlerin hapsedilmesi ve yüzlerce caminin kapatılması vb. konularda yaşananları büyük bir üzüntü ve endişeyle takip etmekteyiz.

Bu durum bize Şah döneminde İran'da ve Mustafa Kemal döneminde Türkiye'de yaptıklarını hatırlatmaktadır.
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Bu yasaklamalar Sovyetlerin zamanında yapıldı ancak bu başarısız deneylerin sonucu olarak devam edemediler ve başarısız oldular, halkları ilerlemedi, ancak kaos, geri kalmışlık ve çatışmalar yayıldı, bu başarısız denemeler tarihin çöplüğüne atıldı.

Tarih, ileri medeniyetin adaletsizlik, zulüm, diktatörlük ve zorbalıkla değil; ilim, adalet, inanç, sorumlulukla özgürlük ve özgün yaratıcılıkla inşa edildiğine ve edileceğine tanıklık etmektedir.

Bu nedenle, Tacik hükümetini, büyük Tacik halkının kimliğine ve İslam medeniyetine aykırı olan bu tehlikeli adımlardan geri adım atmaya, Gerçek reformu, kapsamlı kalkınmayı başlatmaya ve bu yanlış kararlardan geri adım atmaya çağırıyoruz, çünkü doğruya dönmek bir erdemdir. Yüce Allah zalimleri ihmal etmez: 'Allah'ın zalimlerin yaptıklarından habersiz olduğunu sanmayın." (İLKHA)

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