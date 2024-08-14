Dünya Mourinho'yu konuşuyor!

Avrupa temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransız rakibi Lille ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldığı maç Avrupa basınında büyük yer kapladı. Sarı lacivertlilerin çalıştırıcısı Mourinho'yu hedef alan Avrupa basını manşetlerde ''Mourinho elendi'' ifadelerini kullandı. İşte Avrupa'da Fenerbahçe- Lille maçının yansımaları...

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Fransız ekibi Lille ile Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, maçın 90 dakikasını 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından maç uzatmalarda gitti. Fakat sarı lacivertliler, ikinci uzatma devresinde penaltıdan yediği golle skor tekrar dengelendi. Lille, toplam skoru 3-2 yaptı ve Fenerbahçe, Devler Ligi'ne veda etti.

L'Equipe: Lille titredi ama gerekeni yaptı. Uzatmalarda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Lille, Şampiyonlar Ligi'nde play-off biletini aldı ve Slavia Prag'ın rakibi oldu.

Eurosport Fransa: Uzun ve zor oldu ama Lille Şampiyonlar Ligi play-off turuna kaldı.

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LeMonde: Fenerbahçe'yi eleyen Lille, bu sezon PSG, Monaco ve Brest ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 4. Fransız kulübü olma hayalini sürdürüyor.

RMC Sport: Lille, Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi play-off'larına katılmaya hak kazandı. Mandi'nin kırmızı kart görmesi, Mourinho'nun çalıştırdığı Türklere fayda sağlamadı.

FootMercato: Lille, Fenerbahçe'yi acı içinde eleyerek play-off'a yükseldi.

CalcioMercato: Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

La Gazzetta dello Sport: Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si Lille'e elendi. Taraftarların büyük baskısı, Genesio'nun Fransız takımına üstünlük kurmaya yetmedi.

Tuttosport: Mourinho üzgün, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yok.

Corriere dello Sport: Mourinho, Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nden elendi: Avrupa Ligi'nde Roma'ya meydan okuyabilir.

Linterista: Jose Mourinho için kötü bir şaka. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi macerası ön elemelerde sona eriyor.

Kicker: İlk acı yenilgi: Mourinho, Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdı.

CNN Portekiz: Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

ESPN Portekiz: Fenerbahçe bu sezonki ana hedefini tutturamadı ve UEFA Avrupa Ligi'yle yetinmek zorunda kaldı.

A Bola: Bir penaltı Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine neden oldu. Cenk Tosun'un 120. dakikada topu direğe nişanladı ve rüya orada bitti.

O Jogo: Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde play-off'lara kalmayı başaramadı.

Daily Mail: Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si 10 kişilik Lille'e elendikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Mourinho şimdi Manchester United ile karşı karşıya gelebilir.

AS: Mourinho Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı. Jose Mourinho Fenerbahçe'deki ilk hedeflerinden birinde başarısız oldu.