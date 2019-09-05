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Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası ile Spor ve Motosiklet Festivali öncesi, yetkililer yarışların yapılacağı alanda incelemelerde bulunuyor- TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke:- " İnanın üç gündür üç tane gümrük kapısında 3 arkadaşım hummalı bir şekilde çalışıyor. Buradan Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli kapılarında bizlere destek olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Geçen yıl yaşadığımız gümrükteki sıkıntıları bu yıl aştık"

05 Eylül 2019 Perşembe 12:58
Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ile Spor ve Motosiklet Festivali öncesi yetkililer, yarışların yapılacağı alanda incelemelerde bulunuyor.

Şampiyona için kente gelen Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen ile Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki yarışların yapılacağı alanı gezdi.

Asbaşkan Akülke, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkini 2018 yılında yaptıkları Dünya Motokros Şampiyonası'nın ikincisini, 6-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştireceklerini söyledi.

Yarın Spor ve Motosiklet Festivali'nin açılışının gerçekleştirileceğini ifade eden Akülke, "Cumartesi günü yarışlar, dünya şampiyonasının sıralama turları ve antrenmanlarıyla devam edecek." dedi.

Dünya Kadınlar Şampiyonası'nın ilk yarışının yapılacağını kaydeden Akülke, şöyle konuştu:

"Avrupa Şampiyonası'nın da elemeleri yapılacak. Pazar günü de yarışın finalleri yapılacak. Alana tırlar gelmeye başladı. Kurulumlar yapılıyor. İnanın üç gündür üç tane gümrük kapısında 3 arkadaşım hummalı bir şekilde çalışıyor. Buradan Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli kapılarında bizlere destek olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Geçen yıl yaşadığımız gümrükteki sıkıntıları bu yıl aştık. Çok büyük kolaylık oldu. Hatta Bulgaristan'daki probleme dahi bu yıl müdahale edebildik. O anlamda da çok gururluyuz. Tabii burada en önemli gururumuz, bu yıl 2019'daki yarışların Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde olması. Bu bizler için çok büyük bir gurur."

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen de "Afyonkarahisar bildiğiniz üzere Zafer'in, lezzetin, termalin ve mermerin başkentiydi. Aynı zamanda da artık federasyonumuzun ve yerel yöneticilerimizin, Bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde Afyonkarahisar'ı sporun da başkenti yapmak üzere ciddi bir yol aldık." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:58
  1. Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP)
  2. Mahmut Nedim Akülke
  3. Motokros
  4. şampiyona

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