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'Dünya mirası' Nemrut sezonu açtı

Adıyaman'ın Kahta sınırları içerisine bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, yolundaki kar temizleme çalışmalarının bitirilmesiyle turizm sezonunu açtı.

24 Mart 2019 Pazar 11:25
'Dünya mirası' Nemrut sezonu açtı

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Adıyaman Şubesi ekiplerinin iş makineleriyle sürdürdüğü çalışmaların ardından Nemrut Dağı yolu tamamen açıldı.

Çalışmaları yerinde takip eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, karayolları ekiplerinin yol açma çalışmalarını iki haftadır sürdürdüğünü söyledi. Ekinci, şöyle konuştu:

"Bu yıl kış çetin geçti fakat düzenli bir çalışma neticesinde Nemrut Dağı yolunu ziyaretçilerin hizmetine açmış bulunmaktayız. Nemrut Dağı misafirlerine kapılarını açtı. Nemrut Dağı'nın karlı halini, heykellerin karlar altındaki durumu görmek isteyen çok sayıda yerli ve yabancı turist Nemrut Dağı'na akın etmeye başladı. Turlar yönlerini buraya çevirdi. Bu yıl Nemrut Dağı son bir kaç yılın en yüksek ziyaretçi sayısına kavuşacak. Çünkü şimdiden önümüzdeki bir kaç ayda otellerimizin doluluk oranı çok yüksek. Hedefimiz 2019 yılında yerli ve yabancı yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlamak. Umuyoruz bu yıl Nemrut ziyaretçiye doyacak."

Denizli'den geldiğini belirten Asuman Şahinkaya ise Nemrut Dağı'nı ilk defa gördüğünü ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Sude Pars ise ilk defa bu kadar yüksek ve karlı bir ortamda bulunduğunu ve Nemrut Dağı'na hayran kaldığını kaydetti.

Zorlu bir yürüyüşün ardından Nemrut Dağı'na ulaştıklarını ama görülmeye değer bir tarihi mekan olduğunu ifade eden Seda Gençoğuz da Nemrut'un müthiş güzel olduğunu belirtti.

Nemrut Dağı'na son bir hafta içerisinde binden fazla ziyaretçinin geldiğini dile getiren Nemrut Dağı Milli Parklar Şefliği görevlisi Bilal Mente, Şanlıurfa Göbeklitepe'ye giden ziyaretçilerin geliş veya gidişlerinde mutlaka Nemrut Dağı'na uğradıklarını ifade etti.

Yolun açılmasıyla özlenen güneşli günleri fırsata çeviren yerli ve yabancı turistler, Nemrut Dağı'nda karlar altındaki heykellerin bolca fotoğrafını çekti.

 

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 11:25
  1. Şanlıurfa
  2. Denizli
  3. Adıyaman
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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