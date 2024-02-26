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Ekonomi Dünya markası ünlü şirketin yaptığı Türkiye’de 65 milyon Euro’luk yatırım! 56 ülkede yer alıyor!
Ekonomi

Dünya markası ünlü şirketin yaptığı Türkiye’de 65 milyon Euro’luk yatırım! 56 ülkede yer alıyor!

Yeniakit Publisher
2024-02-26 23:53:00 - 2024-02-26 23:58:59
Dünya markası ünlü şirketin yaptığı Türkiye’de 65 milyon Euro’luk yatırım! 56 ülkede yer alıyor!

Dünya genelinde 56 ülkede, faaliyet gösteren Henkel, tarihi bir yatırım yaptı. Öte yandan Türkiye’de de 60’ıncı yılını geride bıraktı.

Dünya devinden Türkiye’ye 65 milyon Euro’luk yatırım: Türkiye’deki faaliyetlerine 1963 yılında Gebze’de üretime geçen fabrikasıyla başlayan Türk Henkel son dönemde 65 milyon Euro tutarında yatırım gerçekleştirildiğini açıkladı. Şirketin bugün, yaklaşık 1.000 kişilik ekibiyle, İstanbul’da Gebkim Yapıştırıcı Teknolojileri Fabrikası, Tuzla Yapıştırıcı Teknolojileri ve Saç Bakım Ürünleri Fabrikası ile Ankara Tüketici Markaları Fabrikası olmak üzere, Türkiye’de 3 noktada üretim gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu arada şirket global sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde 2030’a kadar operasyonlarını iklim pozitif hale getirmeyi, 2025’e kadar tüm yönetim seviyelerinde cinsiyet eşitliği sağlamayı, toplum eğitimi programlarını ve gönüllülük faaliyetlerini genişletmeyi ve ambalajları %100 geri dönüştürülebilir ya da yeniden kullanılabilir şekilde tasarlamayı hedeflediğini kamuoyu ile paylaştı.

Şirket ayrıca, İstanbul Tuzla’daki Yapıştırıcı Teknolojileri Fabrikası’nı da karbon nötr hale getirdiğini, bu fabrikanın şu anda Hindistan, Orta Doğu ve Afrika (IMEA) bölgesinde karbon nötr özelliğindeki ilk iki Henkel tesisinden biri olduğunu duyurdu.

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