Dünya markası Marmarabirlik

Kalite standartlarıyla sektörünün öncü kuruluşu Marmarabirlik’in ülkemizde ve dünya genelinde bilinirliğine vurgu yapılan yeni reklam filmi görücüye çıktı. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “ Bu reklam filmi ile tüketicimize zeytini sevdirmeyi, bilinirliği ve satışlarımızı artırmayı, markamıza değer katmayı amaçladık. 2020 yılında 45 bin ton ürün satış hedefine ulaşmak istiyoruz” dedi.

Üreticilerin ve Marmarabirlik çalışanlarının da rol aldığı reklam filminde “Geliştik- büyüdük, çalıştık-başardık, tüm Türkiye’ye ve Dünyaya yayıldık” sloganları ile ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her bölgesinde Marmarabirlik ürünlerinin tercih edildiğine vurgu yapılıyor.

Reklam filminde ayrıca, Avrupa ülkelerinden, Amerika Birleşik Devletleri’ne, Ortadoğu ve Rusya’dan Avustralya’ya kadar Dünya’nın birçok ülkesinde Marmarabirlik ürünlerinin tercih edildiği farklı dillerle anlatılıyor. 2019 Yılında 24 milyon dolar tutarında 7 bin 200 ton ihracat gerçekleştirerek sektöründe 6.kez ihracat şampiyonu olan Marmarabirlik, 2020 yılında 8 bin 500 ton ihracat yapmayı hedefliyor.

‘On binlerce üreticinin güç birliği’ sloganı ile de Marmarabirlik’in bir kooperatif markası olduğunun ön plana çıkarıldığı reklam filmi ile ilgili açıklamada bulunan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa şunları söyledi: “Bu reklam filmi ile tarladaki üreticimizin alın terini ve işletmemizdeki çalışanlarımızın emeğini tüketicilerimizle buluşturmayı amaçladık. Ortaklarımızdan daha çok ürün alabilmek ve daha çok satabilmek için kapsamlı çalışmalar yürütüyor ve hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Ramazan döneminde yayınlanmaya başlanan yeni reklam filmi ile tüketicilerimize zeytini sevdirmeyi, bilinirliğimizi ve satışlarımızı artırmayı, markamıza değer katmayı amaçladık. Yurt içi ve yurt dışında satış ağımız her geçen gün daha da büyürken, reklam filmimiz bu zor dönemde satışlarımızın artmasına büyük katkı sağlayacaktır. ”

Başkan Asa, korona virüs salgınına karşı yürütülen mücadeleyle ilgili önemli mesajlar verdi. Asa,“Korona virüs salgını nedeniyle dünya çok zor ve sıkıntılı bir dönemden geçmektedir. Marmarabirlik ürünleri, sağlıklı beslenmenin öneminin daha da arttığı böyle bir dönemde tercih sebebi olmalıdır. Marmarabirlik olarak en üst seviyede tedbirlerle, halkımız için üretmeye devam ediyoruz. Tesislerimizde doğal fermantasyon yöntemi ile üretim yapılmakta, ürünlerimiz pastörize edilmektedir” diyerek sözlerini tamamladı.