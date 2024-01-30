Dünya markası Erciyes! Yetkililer, o ilimizi 123 bin kişi tarafından ziyaret edildi diyerek duyurdular! Kendi rekorunu kırdı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes’in hafta sonu yerli ve yabancı 123 bin ziyaretçi ağırlayarak, kendi rekorunu kırdığını açıkladı. Başkan Büyükkılıç, daha önce 120 bin olan ziyaretçi sayısı rekorunun kırılmasının Erciyes’e duyulan ilginin güzel bir yansıması olduğuna dikkati çekti.

112 kilometrelik pistleri ve 19 mekanik tesisinin yanı sıra 3 bin 400 metre rakıma ulaşan teleferik hatları ile yerli ve yabancı turistlerin her yıl akınına uğrayan Erciyes Kayak Merkezi, 2024 yılında da turist akınına uğruyor.

123 Bin Ziyaretçi Geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’de yerel yönetimler tarafından kurulan ilk dağ yönetim şirketi Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen ve kar kalınlığı 140 santimetreye ulaşan Erciyes Kayak Merkezi’ne kış turizmi kapsamında yoğun ilgi oluyor” dedi.

Erciyes’in hafta sonunda 123 bin ziyaretçi ağırladığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Önceki yıl rekorumuz 120 bindi. Bu hafta sonu, 123 bin yerli ve yabancı turist Erciyes Kayak Merkezi’ni ziyaret ederken, Çekya ve Polonya’dan charter seferleriyle, ayrıca farklı ülkelerden tarifeli uçaklarla Erciyes’e kayak yapmaya geldiler. Dünya markası Erciyes’imiz, kendi rekorunu kırmış oldu” diye konuştu.

Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’nin yabancı turistlerin yanı sıra ülkenin dört bir köşesinden misafirlerini ağırladığını vurgulayarak, “Yabancı turistlerin yanı sıra İzmir, İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Gaziantep, Aksaray, Konya ve Ankara gibi Türkiye’nin dört bir tarafından hem havayolu hem de karayolu ile gelen turistler, Erciyes’te misafir ediliyor. Türkiye’nin incisi, Kayseri’nin sembolü, dağcılık ve kış sporları alanında 41 kayak pisti, 19 mekanik tesis ile cazibe merkezi olan Erciyes’te 15 otel hizmet veriyor” dedi.

Başkan Büyükkılıç, ayrıca Develi, Hisarcık, Tekir ve Hacılar Kapı olmak üzere dört kapıda birbiri ile bağlantılı tüm pistlerin kayak severleri ağırladığını sözlerine ekledi.

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