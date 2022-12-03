Dünya Kupası'nda tarihi ceza yolda! Fena yanacak fena...

Dünya Kupası'ndan elenen Uruguay'da tecrübeli golcü Cavani'den maç sonunda skandal bir hareket geldi. Gana maçını 2-0 kazanan Uruguay, aldıkları skora rağmen turnuvaya veda etti. Maç sonunda morali bir hayli bozulan Cavani, soyunma odasına giderken VAR monitörünü yumrukladı. Monitörü deviren Cavani'ye dünya kupası tarihinin en ağır cezalarından birinin verileceği konuşuluyor.

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nda son maçlar oynandı ve Uruguay turnuvaya kesin olarak veda etti. Gana'yı 2-0 mağlup etmelerine rağmen gruptan çıkamayan Uruguay'da moraller bir hayli bozuktu.

Uruguay'ın forveti Edinson Cavani maç sonunda çok sinirliydi. Hızını alamayan yıldız oyuncu VAR ekranına yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen monitör kırıldı. O anları kaydeden bir taraftar Cavani'nin başını yaktı.

Cavani'nin bu hareketi sonrası FIFA devreye girdi. VAR monitörünün hakemlere ait olması nedeniyle, cisimlere yapılan herhangi bir fiziki müdahalenin hakemlere yapılmış gibi değerlendirilmesi Cavani'nin başını yaktı. FIFA'dan Cavani'ye daha önce görülmemiş bir cezanın verilmesi bekleniyor.