Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar

2022 Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen Arjantin'in dün Suudi Arabistan'a 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup olmasının ardından, bugün de benzer bir sonu Almanya yaşadı.

Almanya, tıpkı Arjantin gibi ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmanın ikinci yarısında Japonya'dan yediği 2 golle sahadan mağlup ayrıldı.

Arjantin ve Almanya ilk maçlar sonunda puanla tanışamadı.

Son Dünya Kupası'nın finalisti olarak Katar'a gelen Hırvatistan da ilk maçında Fas ile golsüz berabere kaldı.

Avrupa'nın güçlü temsilcilerinden Danimarka da Tunus karşısında beraberlikten kurtulamadı.

Dünya Kupası'nda yarın kupanın iki önemli favorisi Brezilya ve Portekiz de sahaya çıkacak. Portekiz-Gana, Brezilya-Sırbistan maçları yarın oynanacak.