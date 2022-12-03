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Spor Dünya Kupası’nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Spor

Dünya Kupası’nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

20 Kasım’da başlayan Dünya Kupası’nda heyecan devam ediyor. Turnuvada grup maçları tamamlandı ve grup eşleşmeleri elli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 01:27:00 -
Dünya Kupası’nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasıyla son 16 turu eşleşmeleri belirlendi.

Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar Dünya Kupası'nda son 16 takım arasına adlarını yazdırdı.

Son 16 turu karşılaşmaları bugün başlayacak ve 6 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

Bu karşılaşmalarının ardından kupaya 2 gün ara verilip ardından çeyrek final karşılaşmaları başlayacak.

Son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı şöyle:

3 Aralık Cumartesi:

18.00 Hollanda-ABD (Khalifa)

22.00 Arjantin-Avustralya (Ahmed Bin Ali)

4 Aralık Pazar:

18.00 Fransa-Polonya (Al Thumama)

22.00 İngiltere-Senegal (Al Bayt)

5 Aralık Pazartesi:

18.00 Japonya-Hırvatistan (Al Janoub)

22.00 Brezilya-Güney Kore (Stadyum 974)

6 Aralık Salı:

18.00 Fas-İspanya (Education City)

22.00 Portekiz-İsviçre (Lusail)

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