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Spor Dünya Kupası'nda milli güreşçi Nuri Kotanoğlu finale çıktı
Spor

Dünya Kupası'nda milli güreşçi Nuri Kotanoğlu finale çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 20:16:42 -
Dünya Kupası'nda milli güreşçi Nuri Kotanoğlu finale çıktı

ANKARA (AA) - Güreşte Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda serbest stilde Nuri Kotanoğlu, finale yükseldi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen turnuvada serbest stil 61, 65, 79, 86 ve 97 kiloda güreşçiler finale çıkmak için mücadele etti.

Mindere 79 kiloda çıkan Muhammet Nuri Kotanoğlu, sırasıyla Azerbaycan'dan Rashad Yusifli'yi ve Romanya'dan Vasile Madalin Minzala'yı, Slovakya'dan Akhsarbek Gulasev'i eleyerek yarı finale çıktı. Yarı finalde Ukraynalı Vasyl Mykhailov'lu eleyerek finale çıkan Nuri Kotanoğlu, yarın turnuvanın son gününde Rus rakibi Akhmed Usmanov'la altın madalya mücadelesi verecek.

Milli güreşçilerden 61 kiloda Recep Topal, Tacikistan'dan Muhamad Ikromov'a, 65 kiloda Ahmet Duman, Ukrayna'dan Hor Ohannesian'a, 86 kiloda Osman Göçen, Polonya'dan Zbigniew Mateusz Baranowski'ye, 97 kiloda Süleyman Karadeniz, Rusya'da Abdulrashid Sadulaev'e yenildi.

Dünya Kupası'nda 86 kiloda Osman Göçen ve 97 kiloda Süleyman Karadeniz'in rakipleri finale çıktığı için bu sporcular, yarın bronz madalya maçı oynayabilmek için repesaj karşılaşmaları yapacak.


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