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Gündem Dünya Kupası'nda İslam tebliği! Meksikalı taraftar böyle Müslüman oldu
Gündem

Dünya Kupası'nda İslam tebliği! Meksikalı taraftar böyle Müslüman oldu

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası organizasyonunda İslam'dan etkilenen Meksikalı bir taraftar Müslüman oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 20:50:00 - 2022-11-22 21:42:32

 Yeniakit.com.tr 

2022 Dünya Kupası maçlarında stadyumlarda alkol alınmasına müsaade etmeyen Katar, maçlara katılan taraftarlara İslam'ı tebliğ ediyor.

Tribünlere İslam'ın anlatıldığı kataloglar da koyan Katar, yabancı taraftarlara İslam'ı sevdirdi.

Katar'da 200'den fazla kişinin Müslüman olduğu belirtilirken, İslam'dan etkilenen Meksikalı bir taraftarın Müslüman olduğu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Meksikalı taraftarın şehadet getirdiği anlar günün en çok izlenen videosu oldu.

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