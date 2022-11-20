Dünya Kupası'nda ilk maçı Ekvador kazandı

2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Katar, mağlup oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında A Grubu'nda ev sahibi Katar, Ekvador'u konuk etti. Al Bayt Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ekvador 2-0 kazandı.

Ekvador'a galibiyeti getiren golleri 16. (P) ve 31. dakikalarda Fenerbahçeli Enner Valencia kaydetti. Ayrıca Valencia'nın 3. dakikada attığı gol VAR'da incelendikten sonra iptal edildi.

Bu sonucun ardından Ekvador gruptaki puanını üçe yükseltirken Katar, sıfır puanda kaldı.

Grubun ikinci maçında Katar, Senegal'le; Ekvador da Hollanda'yla karşılaşacak.

Valencia, kaldığı yerden devam

Süper Lig'de çok formda bir sezon geçiren ve 13 golle krallık yarışında zirvede yer alan Enner Valencia, ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki son 5 golünde imzası bulunuyor.

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda yer alan Ekvador'un 2-1 kaybettiği İsviçre maçında takımının tek golünü atan Valencia, Honduras'ı 2-1 yendikleri ikinci karşılaşmada iki golü de kaydeden isim olmuştu.

Grupta 3. olarak kupaya veda eden Ekvador, 2018 Rusya'ya ise gidememişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da maçı izledi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar-Ekvador maçını da tribünden takip etti.

Katar: 0 - Ekvador: 2

Stat: Al Bayt

Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini (İtalya)

Katar: Alsheeb, Khouki, Hisham, Hassan, Miguel, Hatem, Alhaydos (Dk. 71 Abdulwahhap), Boudiaf, Ahmed, Afif, Ali (Dk. 72 Muntari)

Ekvador: Galindez, Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan, Ibarra (Dk. 68 Sarmiento), Plata, Caicedo (Dk. 90 Franco), Mendez, Estrada (Dk. 90 Rodriguez), Valencia (Dk. 77 Cifuentes)

Goller: Dk. 16 ve 31 Valencia (Ekvador)

Sarı kartlar: Dk. 15 Alsheeb, Dk. 22 Ali, Dk. 36 Boudiaf, Dk. 78 Afif (Katar), Dk. 30 Caicedo, Dk. 56 Mendez (Ekvador)