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Spor Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Cengiz Arslan'ın hedefi olimpiyat
Spor

Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Cengiz Arslan'ın hedefi olimpiyat

Milli güreşçi Cengiz: "Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı göğüslemeyi düşünüyorum. Sonraki hedefim ise olimpiyat. Madalya alamadığım tek organizasyon olimpiyat kaldı"

Yeniakit Publisher
2020-12-24 11:08:14 -
Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Cengiz Arslan'ın hedefi olimpiyat

AYDIN (AA) - GÖKHAN DÜZYOL - Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda grekoromen stilde bronz madalya kazanan 24 yaşındaki milli güreşçi Cengiz Arslan, olimpiyatlarda altın madalya kazanma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Güreş kariyerinde gençlerde Avrupa şampiyonluğu, 23 yaş altı dünya şampiyonluğu gibi dereceleri bulunan Cengiz Arslan, son olarak Belgrad'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Moldovalı rakibi Valentin Petic'i yenerek bronz madalya kazandı.

Doğup büyüdüğü Aydın'a gelen Cengiz Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşe kuzenini görüp etkilenerek başladığını, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aydın Sporcu Eğitim Merkezi'nde yetiştiğini ve Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduğunu söyledi.

Spor kariyerini İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübünde sürdürdüğünü ancak memleketini hiç unutmadığını ifade eden milli güreşçi, Belgrad'da düzenlenen organizasyona salgın şartları nedeniyle evinde hazırlandığını aktardı.


- "Hedefim en yükseğe tırmanmak"


Evinin bir odasını spor salonuna çevirdiğini, bahçesinde de açık hava antrenmanlarını yaptığını anlatan Cengiz, bu süreçte kendisine destek veren eşine minnet borçlu olduğunu kaydetti.

Dünya Kupası'nda elde ettiği başarıyla yetinmeyeceğini dile getiren Cengiz Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten çok gururlandım. Daha iyisi olabilirdi ama bazı yenilgilerin tecrübe olması gerekiyormuş. Hedefim her zaman en yükseğe tırmanmak. Buna inanıyorum, çünkü gereğinden fazlasını yapıyorum. Dünya şampiyonluğunda da Rabbim emeklerimizi boşa çıkarmadı, üçüncü oldum. İnşallah önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı göğüslemeyi düşünüyorum. Herkesten de dua bekliyorum. Sonraki hedefim ise olimpiyat. Birçok organizasyonda madalyamı aldım. Tek madalya alamadığım organizasyon olimpiyat kaldı. Emeğime güvenerek her zaman o mindere çıkıp Türk bayrağını en yükseklere çektireceğim inşallah."

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