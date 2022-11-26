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Spor Dünya Kupası'nda bir ilk daha! Yok böyle bir şey...
Spor

Dünya Kupası'nda bir ilk daha! Yok böyle bir şey...

2022 Dünya Kupası D Grubu'nda oynanan Tunus - Avustralya maçında bir ilke imza atıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 16:55:00 -
Dünya Kupası'nda bir ilk daha! Yok böyle bir şey...

2022 Dünya Kupası D Grubu'nda oynanan Tunus - Avustralya maçında bir ilke imza atıldı.

2022 Dünya Kupası D Grubu'nda Tunus ile Avustralya, Al Janoub Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Avustralya, 23. dakikada Mitchell Duke'un attığı golle Tunus karşısında 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda bir ilki de beraberinde getirdi.

Opta'nın verdiği bilgiye göre Mitchell Duke, 2022 Dünya Kupası’nda gol atan ilk alt lig futbolcusu oldu.

Duke, Japonya 2. Ligi'nde Fagiano Okayama forması giyiyor.

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