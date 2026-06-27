Dünya Kupası’na da bulaştılar

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Karanlık güçlerin güdümüne giren FİFA, Mısır-İran maçına gökkuşağı bayraklarıyla girilmesine izin verdi. Amerika’nın Seattle şehrindeki maçın LGBT propagandasına alet edilmesi, iki Müslüman ülkenin itirazlarının görmezden gelinmesi infial uyandırdı. Paris 2024 Olimpiyatları’nda da LGBT propagandası damga vurmuştu. Hatta Busenaz Sürmeneli’nin karşısına Taylandlı transseksüel boksörün çıkarılmıştı. Türkiye Aile Hareketi Başkanı İlhan Ergincan ise, tepkisini şöyle gösterdi: “Paris 2024 Olimpiyatları’nda başlatılan sapkın ideolojik saldırı, ne yazık ki bugün futbolun en üst vitrini olan Dünya Kupası’na kadar sirayet etmiştir. Koplumsal ahlakı ve genç nesillerin zihinsel berraklığını hedef alan bu küresel abluka insanlığın başına bela edilmek istenen organize bir tehdittir. Yaşanan son skandal, Türkiye’nin bu kararlı ve tavizsiz duruşunun ne kadar haklı, isabetli ve zamanın ruhuna uygun olduğunu bir kez daha tescillemiştir.”