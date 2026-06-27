  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
27 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi 27 Haziran 1983: Muhsin Demironat'ın vefatı (Tezhip Sanatkârı ve Hocası) Mısırlı alimin Türkiye ve Erdoğan sözleri dünyada yankılandı Sıcak saatler yaşanıyor! ABD ordusu İran'a saldırdı İran'da gizemli patlama sesleri! Sirik kentinde duyulan sesler paniğe neden oldu! Bu ahlaksızlık durdurulmalı! Sapkınlar Boğazı kirletmeye hazırlanıyor Ankara'da dev zirve öncesi Turkuaz operasyonu! Emniyet Müdürü çalışmaları sahada denetledi! Siyonist katiller ile Beyrut yönetimi aynı masada! ABD gözetiminde kirli ittifakın üçlü anlaşması imzalandı! CHP'li iş adamı Sancaktepe Belediyesi'ndeki rüşveti ifşa etti: 700 milyonluk bağış mı olur? İBB'nin sansürlediği konuşma! Silivri'deki Ekrem'in vekili: İstanbul düşerse Kudüs düşer
Gündem Dünya Kupası’na da bulaştılar
Gündem

Dünya Kupası’na da bulaştılar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Dünya Kupası’na da bulaştılar

Türkiye’de dernekleri kullanarak ve fenomenleri fonlayarak sapkınlığı meşrulaştırmaya çalışan Haçlı Batı, Dünya Kupası’nda da çirkin yüzünü gösterdi.

BUĞRA KARDAN  İSTANBUL

Karanlık güçlerin güdümüne giren FİFA, Mısır-İran maçına gökkuşağı bayraklarıyla girilmesine izin verdi. Amerika’nın Seattle şehrindeki maçın LGBT propagandasına alet edilmesi, iki Müslüman ülkenin itirazlarının görmezden gelinmesi infial uyandırdı. Paris 2024 Olimpiyatları’nda da LGBT propagandası damga vurmuştu. Hatta Busenaz Sürmeneli’nin karşısına Taylandlı transseksüel boksörün çıkarılmıştı. Türkiye Aile Hareketi Başkanı İlhan Ergincan ise, tepkisini şöyle gösterdi: “Paris 2024 Olimpiyatları’nda başlatılan sapkın ideolojik saldırı, ne yazık ki bugün futbolun en üst vitrini olan Dünya Kupası’na kadar sirayet etmiştir. Koplumsal ahlakı ve genç nesillerin zihinsel berraklığını hedef alan bu küresel abluka insanlığın başına bela edilmek istenen organize bir tehdittir. Yaşanan son skandal, Türkiye’nin bu kararlı ve tavizsiz duruşunun ne kadar haklı, isabetli ve zamanın ruhuna uygun olduğunu bir kez daha tescillemiştir.”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ahmer

Beyler,fifa,uefa,bifa vb.sözde uluslararas spor dernekleri yahudilerin oyuncağı olmuş.Vesselam!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23