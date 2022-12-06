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Spor Dünya Kupası ne zaman, hangi tarihte bitecek? Merakla beklenen 2022 Katar Dünya Kupası sonrası Süper Lig ne zaman başlıyor?
Spor

Dünya Kupası ne zaman, hangi tarihte bitecek? Merakla beklenen 2022 Katar Dünya Kupası sonrası Süper Lig ne zaman başlıyor?

Süper Lig’deki rekabetin yeniden başlamasını bekleyen futbol severler Dünya Kupası’nın bitişini merakla bekliyor. Dünya Kupası ne zaman bitecek sorusuna cevap aranmaya başlandı. Dünya Kupası sonrası Süper Lig ne zaman başlıyor sorusuyla ilgili araştırma yapılıyor. 2022 Katar Dünya Kupası’nda finale az bir süre kaldı. Peki, 2022 Dünya Kupası ne zaman bitecek? Herkesin görüntülerini tekrar tekrar izlediği merakla beklenen dünya kupasına ait işte o detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-12-06 14:19:00 -
Dünya Kupası ne zaman, hangi tarihte bitecek? Merakla beklenen 2022 Katar Dünya Kupası sonrası Süper Lig ne zaman başlıyor?

2022 Katar Dünya Kupası sonrası Süper Lig ne zaman başlıyor? Dünya Kupası ne zaman bitecek? Dünya yıldızlarının toplandığı 2022 Dünya Kupası’nın bitmesine çok az bir süre kaldı. Çeyrek final eşleşmeleri belli olmaya başlarken ligin yeniden ne zaman başlayacağı da araştırılmaya başlandı.

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTECEK?
2022 Dünya Kupası 18 Aralık Pazar günü Lusail Iconic Stadyumu’nda oynanacak final maçıyla sona erecek. Katar'da yapılan 2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım Pazar günü başladı. Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e 14. Haftanın ardından ara verilmişti.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Süper Lig’de futbol heyecanı 15. Hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek. Ligde 15. Hafta maçları 25 Aralık haftasında başlayacak.

SÜPER LİG 15. HAFTA FİKSTÜRÜ
25 / 12 Hatayspor-Giresunspor

25 / 12 Konyaspor-Alanyaspor

25 / 12 Kasımpaşa-Sivasspor

25 / 12 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük

25 / 12 Gaziantep FK-Beşiktaş

25 / 12 Ümraniyespor-Başakşehir FK

25 / 12 Galatasaray-İstanbulspor

25 / 12 Trabzonspor-Fenerbahçe

25 / 12 Antalyaspor-MKE Ankaragücü

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