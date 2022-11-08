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Spor Dünya Kupası ne zaman başlayacak? 2022 Dünya Kupası grupları:
Spor

Dünya Kupası ne zaman başlayacak? 2022 Dünya Kupası grupları:

2022 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı. Turnuvayı takip etmek isteyenler ise maçların ne zaman oynanacağını, gruplarda hangi takımların bulunduğunu araştırıyor. Peki, Dünya Kupası maçları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-11-08 11:59:00 -
Dünya Kupası ne zaman başlayacak? 2022 Dünya Kupası grupları:

Futbolseverler nefeslerini tuttu, Dünya Kupası maçlarını beklemeye başladı. Peki, Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

Dünya Kupası ne zaman başlayacak? 2022 Dünya Kupası grupları:

İlk kez bir Dünya Kupası organizasyonu sonbaharda düzenleniyor. Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyon mevsim koşulları sebebiyle sonbahar-kış mevsiminde düzenlenecek. Dünya Kupası maçları 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında oynanacak.

Turnuvanın ilk maçı Katar ile Ekvador arasında oynanacak. A Grubu mücadelesi 20 Kasım Pazar akşamı Türkiye saatiyle 19.00'da oynanacak.

Son 16 turu maçları 3-6 Aralık tarihlerinde, 9-10 Aralık'ta çeyrek final ve 13-14 Aralık'ta yarı final maçları oynanacak.

17 Aralık tarihinde Khalifa UA Stadı'nda üçüncülük maçı oynanacak. Final karşılaşması ise 18 Aralık 2022'de 80 bin kişilik Lusail Stadı'nda oynanacak ve kupa sahibini bulacak.

Dünya Kupası Grupları:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

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