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Spor Dünya Kupası günlüğü: Son 32 turunda 2 maç yapılacak
Spor

Dünya Kupası günlüğü: Son 32 turunda 2 maç yapılacak

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Dünya Kupası günlüğü: Son 32 turunda 2 maç yapılacak

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu yarın oynanacak iki karşılaşmayla devam edecek. Brezilya – Japonya ve Almanya – Paraguay maçları oynanacak.

Dünya Kupası son 32 turunda yarın 2 maç yapılacak. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, yarın oynanacak maçların programı şöyle:

Son 32 Turu:

TSİ 20.00 Brezilya - Japonya (Houston Stadı)

TSİ 23.30 Almanya - Paraguay (Boston Stadı)

 

Türkiye’nin grubunda yer alan Paraguay 10 kişi kalmasına rağmen maçtan 1-0 galip ayrılmıştı. Millîlerimiz bu maçtan galip ayrılsaydı Almanlarla karşılaşacaktı.

Dünya Kupası asıl şimdi başlıyor! Son 32 turu eşleşmeleri belli oldu
Dünya Kupası asıl şimdi başlıyor! Son 32 turu eşleşmeleri belli oldu

Spor

Dünya Kupası asıl şimdi başlıyor! Son 32 turu eşleşmeleri belli oldu

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