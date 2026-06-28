Dünya Kupası günlüğü: Son 32 turunda 2 maç yapılacak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu yarın oynanacak iki karşılaşmayla devam edecek. Brezilya – Japonya ve Almanya – Paraguay maçları oynanacak.
Dünya Kupası son 32 turunda yarın 2 maç yapılacak. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, yarın oynanacak maçların programı şöyle:
Son 32 Turu:
TSİ 20.00 Brezilya - Japonya (Houston Stadı)
TSİ 23.30 Almanya - Paraguay (Boston Stadı)
Türkiye’nin grubunda yer alan Paraguay 10 kişi kalmasına rağmen maçtan 1-0 galip ayrılmıştı. Millîlerimiz bu maçtan galip ayrılsaydı Almanlarla karşılaşacaktı.