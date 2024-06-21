  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hükümete kumpas kuruluyor! Savcı Sayan böyle söyleyerek paylaştı

Bakan Koca son durumu aktardı! Diyarbakır'da üzen bilanço

Listede kimler var kimler! Dünyanın en değerli futbolcuları açıklandı

İşte Türkiye'nin yerli S-400'ü! Rus sistemine artık gerek kalmayacak

Avantajlı ödeme koşulları belli oldu! Çok sayıda ilde satılık arsa

Abdullah Gül parti mi kuruyor? Fehmi Koru açıkladı! O iki ülkeye giderek üst düzey isimlerle görüştü

Milli Savunma Bakanlığı: Askerimiz şehit düştü

Ekrem yapar onlar bakar! ‘Halkçı’ medyada halk ekmek sessizliği

Tatilini Yunan adalarında yapıp ta “Hac paranızı fakirlere verin” diyenlere böyle seslendi: Siz var ya az şerefsiz değilsiniz

Gören herkesi şaşırtıyor! Bu kuzunun benzeri yok
Gündem Dünya 'kınarken' İsrail'den yeni katliam!
Gündem

Dünya 'kınarken' İsrail'den yeni katliam!

Yeniakit Publisher
2024-06-21 20:18:00 -
Dünya 'kınarken' İsrail'den yeni katliam!

Uluslararası kamuoyu siyonistlerin saldırılarını kınamaya devam ederken; işgalci İsrail Gazze'de yeni katliam gerçekleştirdi. Terör devletinin gerçekleştirdiği bombalı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının olduğu El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 25 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

İsrail tankları, Refah'ın batısındaki El-Mevasi bölgesine top mermileri ile saldırı düzenledi.

25 kişi şehit oldu

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalaması sonucu 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 50 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıkları da İsrail ordusuna ait tankların Mevasi bölgesinde Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeleri bombaladığını, çadırlarda yangın çıktığını aktardı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Han Yunus ile Refah kentlerine uzanan Mevasi bölgesi, İsrail ordusunun göçe zorladığı Filistinlilerin gitmesini istediği "güvenli bölgeler" arasında yer alıyordu.

İki bölgeye ayrılmış Mevasi'nin Han Yunus'taki kısmı, kentin güneybatısında kalırken Deyr el-Belah yakınlarına kadar uzanıyor.

İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen Refah'ı bombalamayı sürdürüyor.

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail ordusunun, 28 Mayıs'ta, Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu ve daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği Mevasi'de çadırları hedef alan saldırısında 21 kişi hayatını kaybetmiş, 64 kişi yaralanmıştı.

Katil İsrail ordusu tükenmek üzere
Katil İsrail ordusu tükenmek üzere

Dünya

Katil İsrail ordusu tükenmek üzere

İsrail'in serbest bıraktığı Gazzeli genç, ciddi psikolojik sorunlar yaşıyor
İsrail'in serbest bıraktığı Gazzeli genç, ciddi psikolojik sorunlar yaşıyor

Dünya

İsrail'in serbest bıraktığı Gazzeli genç, ciddi psikolojik sorunlar yaşıyor

Ermenistan'dan kritik Filistin kararı! İsrail çatlayacak
Ermenistan'dan kritik Filistin kararı! İsrail çatlayacak

Dünya

Ermenistan'dan kritik Filistin kararı! İsrail çatlayacak

Tam 70 bin Siyonist asker... Kassam Tugayları, İsrail'i sakat bıraktı!
Tam 70 bin Siyonist asker... Kassam Tugayları, İsrail'i sakat bıraktı!

Dünya

Tam 70 bin Siyonist asker... Kassam Tugayları, İsrail'i sakat bıraktı!

Savaşın ayak sesleri! Guterres'ten kritik uyarı: Dünya bunu kaldıramaz!
Savaşın ayak sesleri! Guterres'ten kritik uyarı: Dünya bunu kaldıramaz!

Dünya

Savaşın ayak sesleri! Guterres'ten kritik uyarı: Dünya bunu kaldıramaz!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23